Új fideszes terv: Akciós áron vehetnék meg a budai Várban bérelt lakásaikat a lakók

Böröcz László fideszes parlamenti képviselő a 24.hu-nak azt nyilatkozta, két héten belül az Országgyűlés elé kerülhet az a törvényjavaslat, ami lehetővé teszi a budai Vár önkormányzati lakásainak megvásárlását a bérlők nagy részének.

A képviselő ismertette, nem kizárólag az I. kerületi önkormányzati lakások megvásárlásának lehetőségét célozza majd a javaslat: minden olyan műemléki védettség alatt álló ingatlant, amit bérlőik nem vehettek meg az 1990-es években, emiatt pedig hátrány érte őket. A fideszes politikus március közepén indított konzultációt a budavári önkormányzati lakások ügyében: ezen körülbelül 500 család vett részt, az ő igényeik alapján kezdeményezik a módosításokat.

Kitért rá, azon lakók számára, akik a rendszerváltás után nem vehették meg vári lakásukat, hasonló feltételekkel, hasonló kedvezményű vételi jogot kívánnak biztosítani, mint azoknak, akik megvásárolhatták. Mindez várhatóan azt jelenti, hogy

a becsült piaci ár 15-20 százalékáért vehetik meg lakásukat.

A lakások értékbecslését, valamint az adásvételek lebonyolítását a Budavári Önkormányzatnak kell majd elvégeznie. Azt pontosan nem tudni, összesen hány ingatlan kerülhet önkormányzatiból magántulajdonba, feltehetően azonban az ingatlanok többségét megvennék a bérlők, írja a portál.

Az is kérdéses továbbá, hogy a fideszes kezdeményezésű lakásvásárlási lehetőség azokra is vonatkozik-e majd, akik cserével vagy pályázat útján jutottak hozzá vári ingatlanjukhoz. Ez azt is jelenti, egyelőre nem dőlt el, hogy például Bayer Zsolt és családja megveheti-e majd a különös körülmények közt megszerzett vári önkormányzati lakását.

A fideszesek szeretik a Várat

Emlékezetes, a 24.hu az újságíróról és családjáról kiderítette, ugyanazzal a trükkel két vári önkormányzati lakást is megszereztek: mindkétszer egy pilisszentkereszti ház tulajdonjogát cserélték az I. kerületi lakások bérleti jogára, majd rögtön visszavásárolták a Pest megyei ingatlant.

A csereügyletek azért kellettek, mert a lakástörvény alapján az önkormányzati lakások bérleti joga csak a másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető, pénzért nem megvásárolható, Bayer azonban fizetett, s szerinte mindenki így szerzett lakást a Várban, így mindenki bele van kényszerítve törvénytelenség elkövetésére. Lakásszerzésének körülményeit egyébként először letagadta, majd elismerte, hogy nem mondott igazat.

Az elmúlt esztendőkben egyébként a Fideszhez közeli, fontos emberek egymás után döntöttek úgy, hogy önkormányzati lakásba költöznek a Várban. A portál cikksorozatban mutatta be az ingatlanszerzések körülményeit, s többek között Bayer mellett így jutott lakáshoz Lázár János, Semjén Zsolt, Palkovics László vagy épp Rákay Philip is.