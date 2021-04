Kizárják az érettségiből azokat, akik az írásbeli ideje alatt karanténban vannak

A tavalyi évhez hasonlóan idén is csupán az írásbeli érettségi vizsgákat tartják meg május első felében. Azonban pórul járhatnak azok a diákok, akik az írásbeli ideje alatt akár önhibájukon kívül is, de karanténba kényszerülnek a Covid-19 fertőzés miatt, ugyanis a jelenlegi szabályozás szerint bukhatják az érettségit, így pedig az idei felsőoktatásba való jelentkezésüket is.

Fontos kérdés, hogyha egy diák netán megfertőződik, s emiatt kötelező karanténba kerül, akkor mégis hogyan tudná abszolválni érettségi kötelezettségeit. A jelenlegi szabályozás szerint, ha egy érettségiző nem jelenik meg a vizsgáján, akkor nem lesz pótlási lehetősége.

"Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell."

Vagyis, ha valaki

a koronavírus miatt nem tud vizsgázni, akkor az a személy az egyetemi felvételit is bukhatja.

Holott egy korábbi kormányrendelet még úgy rendelkezett, hogy abban az esetben "ha a vizsgázó egy vizsgatárgy gyakorlati vizsgarészének teljesítésére - neki fel nem róható okból - képtelenné válik, az igazgató engedélyével, a Hivatal, valamint a kormányhivatal egyidejű és azonnali értesítése mellett az adott vizsgatárgy helyett másik vizsgatárgyat választhat, vagy a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolhatja."

Illusztráció Shutterstock

Azonban ez a mostani érettségi időszakban - jelenlegi tudomásunk és a jelenlegi jogszabály szerint - nem lehetséges. Ami azért is probléma, mert akár önhibáján kívül is távolmaradhatnak egyes diákok a viszgaidőszakból, ez esetben pedig legközelebb csak októberben próbálkozhatnak újra.

A lapunknak nyilatkozó Dominik is erre a sorsra került, hiszen karantén miatt várhatóan az első napi magyar írásbeli érettségit ki kell majd hagynia.

"Sajnos több helyről is érdeklődtem és azt mondták, hogy a mostani kormányrendelet szerint, aki nem tud megjelenni a vizsgákon, annak egész egyszerűen törlik a jelentkezését."

- mondta az érettségi előtt álló Dominik.

Hozzátette, hogy több olyan diákról is tud, akik a teljes érettségi vizsgaidőszakról lemaradnak a Covid-19 miatt.

"Az intézményünk igazgatója megkereste az Oktatási Hivatal, ahol csak annyit tudtak mondani, hogy nem tudnak ezzel a helyzettel mit kezdeni."

- összegezte.

Megkerestük az ADOM diákmozgalom részéről Sipos Ferenc Norbertet is, aki elmondta az Alfahírnek, hogy igazságtalan a jelenlegi szabályozás és felháborító az a helyzet, hogy önhibájukon kívül kerülhetnek olyan bajba diákok, amely akár a jövőjüket is befolyásolhatja.

"Mi korábban azt javasoltuk, hogy legyen egy pótérettségi alkalom a pozitív teszttel rendelkezőnek a nyár közepén, még a felsőoktatási jelentkezés előtt, így senki nem kerülhetne hátrányba."

- ismertette az ADOM diákmozgalom tagja.

A miniszter előtt a téma

A Jobbik országgyűlési képviselője, Ander Balázs írásbeli kérdéssel fordult Kásler Miklós miniszter úrhoz annak érdekében, hogy azon diákok, akik megfertőződnek "lesz-e arra lehetőségük, hogy valamilyen formában vizsgát tegyenek, és annak sikeressége esetén, az eredeti terveknek megfelelően, idén ősszel - immáron felsőoktatási hallgatóként - folytathassák tanulmányaikat?"

Lapunk még a tegnapi nap folyamán kérdéssel fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához, azonban eddig nem kaptunk választ az érettségi vizsgával kapcsolatos kérdésünkre.