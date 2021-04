Na, most aztán el leszünk látva oltóanyaggal!

Múlt hét szombaton 600 ezer Sinopharm vakcinát kaptunk, ezt követően a hétfői napon 38 400 adag Moderna, kedden 355 680 adag Pfizer, 19 200 adag AstraZeneca, 480 ezer Szputnyik és 24 ezer adag Janssen vakcina érkezett. Csütörtökön további 400 ezer adag Sinopharm, illetve 44 400 Moderna, pénteken pedig 324 ezer AstraZeneca vakcina várható – sorolta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

Ezzel minden regisztrált személy számára rendelkezésre áll az oltóanyag

– tette hozzá.

Közölte, a járványügyi adatok javulnak, de a brit mutáns fertőzőképessége miatt a kórházban ápoltak száma csak lassan csökken. A jövőre vonatkozóan viszont Müller Cecília örömtelinek tartotta, hogy

a szennyvízmintákban az országban mindenütt csökken a vírus örökítőanyagának a koncentrációja.

Ismertette azt is, a megfelelő vakcinamennyiség miatt a Magyarországon dolgozó külföldi diplomaták is részesülhetnek védőoltásban, de – fűzte hozzá – ezt viszonossági alapon elvárják a többi országtól is: az adott ország is biztosítson védőoltást az ott szolgálatot teljesítő magyar diplomaták részére.

A tiszti főorvos megemlítette azt is, az április 9-én felfüggesztett onkológiai vizsgálatok csütörtökön újraindulnak, azokat fogják szűrésre hívni először, akiknek a vizsgálata a felfüggesztés idejére esett volna.

György István államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője azt mondta, a regisztráltak 74 százaléka már megkapta a védőoltást, 1,2 millió személy még nem. A most érkező oltóanyagokkal viszont már minden regisztrált személy védőoltáshoz juthat. Aláhúzta,

az online időpontfoglaló rendszer sikere miatt azt továbbra is nyitva tartják,

azon lehet jelentkezni a Sinopharm, illetve az AstraZeneca vakcinájával történő oltásra is.

Közölte azt is, az érkezett Pfizer vakcinák egy részét a 16-18 éves korosztály beoltására fogják felhasználni, ennek részleteit napokon belül ismertetik. Az államtitkár hozzátette, az operatív törzs döntésének megfelelően hamarosan azok is jelentkezhetnek oltásra, akik három napon belül voltak koronavírusosak.

Kiss Róbert Rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője ismertette, kedden 601 személy ellen a közterületekre, 5 személy ellen a tömegközlekedésre, 6 személy ellen pedig az üzletekre, bevásárlóközpontokra előírt maszkviselési szabályok megszegése miatt intézkedtek. Vendéglátóhelyen nem tapasztaltak szabálysértést, a kijárási korlátozások megszegése miatt pedig kedden 117 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök.