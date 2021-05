4/12: Már nem egységes eljárás szerint oltanak az AstraZenecával

Egymástól eltérő gyakorlattal oltanak a magyarországi oltópontokon az AstraZeneca vakcinákkal, derül ki a Telex cikkéből.

A koronavírus elleni AstraZeneca oltás két adagja közti időt 4-12 hétre írta elő a gyártó, és Magyarországon is 12 hét, azaz három hónap különbséggel írták ki az oltópontokon. Ez első körben azért lehetett hasznos, mert így gyorsítani lehetett az első oltások menetét, ugyanakkor később egy klinikai vizsgálat során azt is megállapították, hogy még magasabb védelmet is jelent, ha 4 helyett 12 hét telik el a két oltás között.

Ennek ellenére voltak olyan személyek, akik hamarabb szerették volna kérni a második oltásukat, például azért, mert olyan helyre utaznának, ahol megkövetelik a dupla oltottságot.

Ezzel kapcsolatban Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív törzs előző pénteki, és mai sajtótájékoztatóján is arról beszélt, akinek igénye van az oltás felgyorsítására, az jelentkezzen azon az oltóponton, ahol először is járt.

Ugyanakkor ez nem egy új protokollt jelent, tehát semmi sem indokolja, hogy ezentúl az oltópontokon kapásból 4 hetes újraoltást írjanak elő. A Telex szerint mégis ez történik: a lap több munkatársa és olvasója jelezte hétfőn, hogy automatikusan 4 hétre kaptak új időpontot.

Mi több, állítólag a SOTE-n konkrétan azt mondták, hogy 4 hét az új protokoll, miközben egy veresegyházi oltóponton még mindig 12 hétre írták ki az embereket, és ilyen módosításról az Operatív törzs sem beszélt.