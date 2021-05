Emberarcú NER: Mészáros Lőrinc új felesége, Várkonyi Andrea lesz a TV2 jótékonysági műsorának az egyik műsorvezetője

A sors furcsa fintora, hogy pont a glóbusz egyik filantrópja (Bill Gates) válásának a napján jelentik be, hogy hazánknak is lesz egy hivatásos jótékonykodója, Várkonyi Andrea személyében. S nem is akár milyen körülmények között derült erre fény.

A Vaszily Miklós résztulajdonában álló Indamedia Network Zrt. által felvásárolt Index számolt be arról, hogy a Vaszily Miklós vezette TV2 a csatorna egyik finanszírozójának, Mészáros Lőrincnek a feleségét szerződtette egy gálaműsorhoz háziasszonynak.

Így gyászolja mémekkel a hazai kibernép, hogy ismét elkelt Mészáros Lőrinc Magyar nők milliói számára vált gyásznappá április 22., hiszen hivatalossá vált, hogy a kormánypárti sármőr, Magyarország legbefolyásosabb üzletembere - akit még Bill Gates is átkoz zsenialitása miatt -, Mészáros Lőrinc újraházasodik. A nemzetünk erejét jelképező vállalkozó alig 7 hónapig élvezhette a szingli létet, mire az egykori műsorvezető, Várkonyi Andrea újra szerelmet lehelt összetört, közpénzzel átitatott szívébe.

Egész pontosan ezt írta az Index:

"a TV2 felkérésének eleget téve Várkonyi Andrea lesz Till Attila és Stohl András mellett a csatorna jótékonysági gálaestjének műsorvezetője".

Illetve a TV2 közleményére hivatkozva még hozzáteszik: a nagyszabású zenés műsor május 30-án kerül képernyőre, amelyben ezúttal a koronavírus miatt árváin maradt gyerekeknek gyűjtenek majd. Egyébként tavaly is volt ilyen műsor, akkor majdnem 35 millió forint gyűlt össze a koronavírus frontvonalában dolgozók számára.

Ugyan a közleményből, és a hivatkozott cikkből is kimaradt, de Várkonyi Andrea Mészáros Lőrinc leendő felesége. A régi/új műsorvezetővel kapcsolatban pedig már év elején megjelent, hogy cége, a Whitedog Media Kft. intézte a Mészáros-csoport High Tech Suli pályázatát. Várkonyi Andrea akkor megrendülten nyilatkozott a 24.hu-nak az együttműködésről:

„Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a Mészáros Csoport a WhiteDog Mediát bízta meg jótékonysági programjának kreatív fejlesztésével és menedzselésével, minden ügynökség életében rendkívüli, amikor egy ilyen nemes célért dolgozhat. A pályázat bírálóbizottságába természetesen szakmai, támogatói és ügynökségi oldalról is érkeztek delegáltak.”

Néhány nappal ezelőtt pedig a HVG360 közölt részleteket arról, hogy Várkonyi Andrea cége milyen módon fogja betölteni a jótékonykodó hivatalos szerepét.

Mindenesetre első lépésként, "a TV2 felkérésének eleget téve" Várkonyi május 30-án már egy dollármilliárdos vállalkozó mennyasszonyaként kezdheti építeni a NER emberi arcát.