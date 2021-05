Orbán kiszervezné a Fudan-projektet egy új állami cégbe, és 400 millió közpénzzel meg is dobta őket

Most már hivatalosan is megjelentek konkrét összegek is a Diákváros Projekt (valójában a kínai Fudan egyetem idehozatala) kapcsán a Magyar Közlönyben. A legfrissebb kedd esti határozatok között megtalálhatjuk a 1226/2021. (V.4.) számút, amely a Budapesti Diákváros megvalósításával összefüggő intézkedésekről.

Ebben Orbán Viktor megerősíti, hogy a Budapest Diákváros megvalósításáért, valamint a Fudan Egyetem részvételével alapítandó magyarországi felsőoktatási intézmény működési környezete kialakításáért egy személyben lesz felelős egy kormánybiztos (jelenleg ez Palkovics László innovációs miniszter).

A miniszterelnök egyetért azzal is, hogy a kormánybiztos a Budapest Diákváros projekt előkészítésének és megvalósításának feladatait egy 100 százalékban állami tulajdonú zártkörűen működő részvénytársaság útján lássa el, illetve felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert (Mager Andrea), hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –

tegye meg a szükséges intézkedéseket a Társaság 5 000 000 forint jegyzett tőkével és 395 000 000 forint tőketartalékkal történő megalapítása érdekében.

Tehát

Varga Mihály pénzügyminiszternek azonnali határidővel a Társaság alapítása és működésének finanszírozása érdekében gondoskodnia kell 400 000 000 forint forrás biztosításáról a 2021-es költségvetés terhére.

Kérdéses, hogy lesz-e új felelőse a projektnek, és az új állami cégnek, ugyanis a határozatban az is szerepel, hogy Orbán arra kéri Palkovics minisztert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest Diákváros projekt felelősének személyében történt változásához kapcsolódó jogutódlás jogszabályi feltételeinek megteremtése érdekében.

"Újraindítjuk a diplomáciát": Orbán a kínai elnök meghívására Pekingbe látogat Orbán Viktor csütörtökön Facebook-oldalán számolt be arról, hogy telefonon egyeztetett a kínai elnökkel, akivel "újraindítják a diplomáciát". Egyeztetés a kínai elnökkel. Újraindítjuk a diplomáciát. Meghívás Pekingből: elfogadva. - írta a miniszterelnök, aki Szijjártó Péter külügyminiszterrel látható a poszthoz csatolt képen. A bejegyzésből az nem derül ki, mikor találkozhat majd Orbán Viktor és Hszi Csin-ping.

Emlékezetes, az Orbán-kormány április 27-én kötötte meg a stratégiai megállapodást a kínai Fudan Egyetem budapesti kampuszának a megépítéséről, ugyanakkor aggasztó jel, hogy tegnap a kormánypárti politikusok megakadályozták, hogy az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága foglalkozzon a kínai kommunista párt oktatási intézmények (esetleges) nemzetbiztonsági kockázatával.