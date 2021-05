Nagy Károly: "az önkormányzati munka nem az ideológiai, pláne nem a pártpolitikai csatározásokról kell szóljon"

Május 4-én jelentette be Nagy Károly, hogy a jövőben a Jobbik-frakcióját fogja erősíteni a XVIII. kerületi képviselő-testületben. Az önkormányzati képviselő március végén jelezte, hogy otthagyja a Momentumot és párton kívüliként politizál tovább. Mi vezetett a váltáshoz, s mi motiválhat egy fiatal politikust helyi szinten? Interjú.

Március végén több sajtóorgánum is lehozta, hogy a Momentum korábbi ifjúsági szervezetének az elnöke távozott a pártból. 2018-ban az országgyűlési képviselőjelöltként vett részt a Momentum színeiben, mégis mi változott az elmúlt három évben, hogy a távozás mellett döntött?

A Momentum Mozgalom közösségéhez 2017-ben csatlakoztam, nem sokkal később megalapítottam a párt ifjúsági szervezetét. Pozitívan gondolok vissza erre az időszakra, hiszen a momentummal olyan embereket tudtunk megszólítani, akik addig politikai apátiában szenvedtek. Rengeteg tapasztalatot szereztem és nagyszerű embereket ismerhettem meg.

Az elmúlt időszakban számos esemény, hatás, döntés volt, amit legjobban a „megromlott házasság” hasonlattal tudnék leírni.

Miért írta a közösségi oldalán azt, hogy „megromlott a házasság” Ön és a Momentum között?

Egy házasság megromlását nem lehet egyszerűen megmagyarázni és általában mindkét félnek felelőssége van benne. Én a kilépésem óta jobban érzem magam, a pártnak pedig az előválasztás időszaka alatt kisebb problémája is nagyobb, minthogy én kiléptem. Nem beszélve arról, hogy helyi szinten a jövőben is együtt fogunk működni, közösen vezetjük a XVIII. kerületet.

Miért pont a Jobbik frakcióját választotta?

Makai Tiborral a Jobbik XVIII. kerületi önkormányzati képviselőjével mindig is jó kapcsolatom volt, akárcsak Hartaházi Miklóssal, a Jobbik helyi elnökével. Mindannyian lokálpatrióták vagyunk, itt élünk Pestszentlőrinc kertvárosi részén és szeretnénk jobbá tenni a közösségünket. Több olyan ügy is volt, amit közösen képviseltünk már az elmúlt időszakban is. Ehhez a csapathoz sokszor Banga Zoltán, az LMP önkormányzati képviselője is csatlakozott. A politika egy csapatjáték, ahhoz pedig, hogy a kertváros fejlesztését sikeresen folytatni tudjuk fontos, hogy segítsük és támogassuk egymás munkáját. Fontos, hogy a városvezetést közösen támogatva tudjuk megoldani a kertvárosban fennálló kihívásokat.

Mi hiszünk abban, hogy az önkormányzati munka nem az ideológiai, pláne nem a pártpolitikai csatározásokról kell szóljon. Makai Tibor munkája példaértékű, fiatal politikusként úgy érzem, sokat tanulhatok tőle.

Később akár a párthoz is csatlakozna, vagy a jövőben is függetlenként politizálna?

Jelenleg nem aktuális, hogy párthoz csatlakozzak. Párton kívüliként a Jobbik XVIII. kerületi frakcióját fogom erősíteni, illetve az ellenzéki városvezetés munkáját. A változást különben a Hivatalban senki nem fogja észre venni, hiszen

a munkám eddig sem és ezután sem pártpolitikai alapokon nyugszik.

Elkerülhetetlen az országos politika. Az Ön választókerületében Kunhalmi Ágnes 2018-ban nyert az országgyűlési választáson. Előfordulhat, hogy megméretteti magát, vagy a Jobbikhoz hasonlóan Ön is az MSZP-Párbeszéd jelöltjét támogatja az előválasztáson?

2018-ben Kunhalmi Ágnest támogattam a választáson én voltam az első, aki a Momentumból felvállalta ezt a döntését. Jelenleg nekem fontos feladataim vannak a XVIII. kerületben, felelősséggel tartozom a választópolgáraim felé. 2024-ig ezen feladatokat kell ellátnom legjobb tudásom szerint, támogatva azt a jelöltet 2022-ben, aki legjobban tudja majd képviselni Pestszentlőrincet és Pestszentimrét az Országgyűlésben.

A Jobbik bejelentette, hogy

Kunhalmi Ágnest támogatja a 2022-es előválasztáson. Ezzel szerény meglátásom szerint helyi szinten eldőlt a kérdés.

Korábban egy ifjúsági szervezet elnökeként is ténykedett. Mik az eddigi tapasztalatai önkormányzati képviselőként, mindössze 24 esztendősen? Melyik volt könnyebb terep: A TizenX vagy Pestszentlőrinc?

Országos politikai szervezetet építeni és Budapest egyik legnagyobb kerületének önkormányzati képviselőjeként, tanácsnokaként dolgozni összehasonlíthatatlan. Ha rossz döntést hozol egy országos ifjúsági szervezet elnökeként legfeljebb nem sikerül egy akció, talán pár ember elveszti a lendületét; önkormányzati képviselőként, ha rossz döntést hoz az ember az százezer ember életére lehet hatással. Én sokkal jobban élvezem az önkormányzati munkát, mint a pártépítést, tanácsnokként pedig része lehetek a városvezetésnek. Lehet, hogy kevésbé látványos ez a fajta munka, de sokkal értékesebb. Pár éve még azt gondoltam, hogy politikai ambícióim országos jellegűek, most sokkal inkább érzem azt, hogy ezek az ambícióim helyi szintűek.

Fiatalként persze sokszor nehezebb teret nyerni, de kitartó munkával és innovatív ötletekkel egyre több és több bizalmat és feladatot kap az ember. Én úgy érzem, hogy a tapasztaltabb képviselőktől folyamatosan tanulhatok és velük együttműködve fejlődhetek. Szerencsés helyzetben vagyok. Tanácsnoki munkámmal Szaniszló Sándor polgármester úr elégedett, képviselői munkámra pedig sok pozitív visszajelzést kapok nap, mint nap.