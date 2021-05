Sokkal olcsóbban is beszerezhettük volna a Sinopharm-vakcinát egy gyógyszercég vezetője szerint

Jóváhagyta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken a koronavírus ellen kifejlesztett kínai Sinopharm-vakcina vészhelyzeti alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy ezután a kínai oltóanyag is részese lehet a WO globális oltási programjának - így a szegényebb országokhoz is el fogják juttatni a vakcinát. Ugyanakkor ez még egyelőre nem jelenti azt, hogy az európai gyógyszerügynökség is áldását adja az oltóanyagra.