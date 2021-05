Karácsony Gergely alternatív tervet mutatott be az uniós pénzek felhasználására

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere vasárnap bemutatta a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) alternatív tervét az uniós helyreállítási alap forrásainak felhasználásáról.

Mint Facebook-bejegyzésében fogalmaz:

Karácsony úgy véli, annak érdekében, hogy sajátjaként kezelhesse a magyaroknak járó támogatást, a kormány lemondani látszik a 6000 milliárd forintnyi támogatás nagyobbik részéről, miközben 4000 milliárd forinttal adósítja el az országot Oroszországnak és Kínának, az orosz és kínai hitelekkel sokkal-sokkal kedvezőbb feltételű visszatérítendő támogatásról megfosztaná a magyar emberek és a magyar vállalkozásokat.

– írja.

Mivel a kormány terveiről hivatalosan semmit sem tudni – fogalmaz bejegyzésében –, a MÖSZ elkészítette a maga javaslatait a Magyarországnak járó teljes összeg, 6000 milliárd forint okos, felelős és érzékeny felhasználásáról.

Az alternatív javaslat a megélhetési problémák kezeléséről, a gazdaság talpra állításáról, a lakhatási költségek csökkentéséről, az élhető környezet megteremtéséről, a társadalmi igazságosság megerősítéséről, a korrupció csökkentéséről, a klímaválság kezeléséről és a szociális ellátórendszer megújításáról szól, ezt mutatták be vasárnap az Európa-nap alkalmából.

Tervük négy pillérre épül:

Az Orbán-kormány gyakran hivatkozik Lengyelországra. Most is megtehetné. Ezért kezdeményeztük, hogy akárcsak Lengyelországban, Magyarországon is az önkormányzatokon keresztül használjuk fel az uniós támogatás egyharmadát. És abban az országban, ahol az elmúlt tíz évben a kormány uniós forrásfelhasználása az Európai Csakás Elleni Hivatal szégyenlistájának élére jutotta Magyarországot, különösen fontos lenne a lengyel példa követése: a Helyreállítási Alap pénzfelhasználását, korrupciómentességét ellenőrizze egy testület, amelyben a szakszervezetek, az üzleti szféra, a civil szervezetek mellett kapjanak helyet az önkormányzati szövetségek és az Országgyűlés költségvetési bizottságának ellenzéki elnöke is