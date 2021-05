Szilágyi Szabolcs: „Mi mind egyet akarunk: a fideszes rablókorszak leváltását”

"Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is" - Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta ezt pártja jelöltjeivel kapcsolatban.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik színeiben az előválasztáson induló politikusokat, és terveiket.

A nagy dolgok mindig összefogással kezdődnek, és itt az ideje, hogy a betonházak között is várhassanak ránk csodák. A jobbikos Szilágyi Szabolcs Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1-es számú választókerületében méretteti meg magát az ellenzéki előválasztáson azzal a céllal, hogy végül ő győzhesse le egyéniben a Fideszt. Interjú.

Közeleg az ellenzéki előválasztás, utána pedig 2022-ben korábban nem látott formában szoríthatják sarokba a kormánypártokat. Nagy dolgok előtt állunk?

Magyarország történelmében nagy pillanatok mindig akkor következtek be, amikor sokan és sokféleképpen gondolkodók összefogtak, mert mind egyet akartak. Ilyen volt 1848, 1956, és a rendszerváltozás időszaka is.

„Mi is mind egyet akarunk: a fideszes rablókorszak leváltását.”

Ahhoz azonban, hogy ezt véghez is vigyük, a legalkalmasabb jelöltnek kell kiállnia az ellenzéki oldalon a Fidesszel szemben. Ezt a pártok objektíven nem tudják megítélni, ezért a választóknak kell eldönteniük, hogy ki legyen az. Ezért is nagyon fontos, hogy minél többen szavazzanak és minél nagyobb felhatalmazással legyen eldöntve, hogy melyik ellenzéki párt jelöltjét tartják a legerősebb, leghitelesebb jelöltnek a fideszes zsarnoksággal szemben.

Szilágyi Szabolcs Béli Balázs/Alfahír

Mi a helyzet a választókerületével, hogyan teljesített Borsodban a kormányzat?

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1-es választókerületéhez tartozik Miskolc keleti fele, Alsó- és Felsőzsolca, Arnót, Szirmabesenyő, és Sajókeresztúr.

„A választókerületben gyakorlatilag megállt az idő.”

Emlékszem még a NER hajnalán, ezelőtt közel tíz évvel milyen ígéretekkel kecsegtette a Fidesz az itt élőket: intermodális csomópont a Tiszai pályaudvarhoz, vízi sportkomplexum a Csorba-tóra és a többi, amikből nem lett semmi. Pár éve Jakab Péter segítségével szerettem volna elérni, hogy a központi költségvetésbe kerüljön bele az Avason található Szentgyörgy út új aszfaltszőnyeggel való ellátása, ugyanis ez már akkor is többszáz millió forintba került volna, és már akkor is égetően nagy szükség lett volna erre a beruházásra. Ezt a javaslatot még a Parlament bizottsági szintjén elkaszálta a Fidesz.

Ahogy a Pokolgép zenekar énekelte, ha rajtuk múlik, a betonházak között nem várnak csodák, de én szeretném azt hinni, hogy azért mégis.

Akkor stílszerűen: hogyan venné le az átkot a nemzedékről?

Általánosságban elmondható, hogy a választókerületben az utak állapota rendkívül rossz. Ezzel mindenképpen van teendő. Több városrészben, így például Martinkertvárosban a csapadékelvezetés csak részlegesen, vagy egyáltalán nem megoldott bizonyos utcákon, ez azért nonszensz a 21. században. Arról nem is beszélve, hogy a város csatornahálózata is nagymértékben elöregedett, rengeteg a csőtörés ebből adódóan, ami aztán hatalmas veszteséget okoz közvetlenül a városnak, közvetve pedig a lakosságnak, akiknek adó formájában ezt a veszteséget fizetniük kell. Tehát jó csatornahálózatra is szükség van.

Megvizsgálnám a lehetőségét annak is, hogy milyen feltételekkel és lehetőségekkel lehetne folytatni a panelprogramot, kibővítve a támogatást olyan társasházakra is, amik nem panelből épültek. Erre azért van véleményem szerint nagy szükség, mert a társasházak energiahatékonysága nagyon rossz, ennek költségei pedig szintén a lakosságon csapódnak le, a környezeti terhelésről már nem is beszélve.

Sok minden csapódott le mostanában, a kormány például a koronavírus-járványra hivatkozva az önkormányzatokat sem kímélte. Ezt Ön hogy látja?

Úgy látom, hogy Miskolc fideszes országgyűlési képviselői a Parlamentben szolgalelkűen megszavaznak minden elvonást a saját városuktól, ezzel pedig a működőképesség szélére sodorják az önkormányzatot. Sajnálom azt, hogy Csöbör Katalinnak fontosabb, hogy az ellenzéki városoknak rossz legyen, mint az, hogy Miskolcnak jó.

Az ő feladata nem az lenne, hogy elviszi a pénzt Miskolcról, hanem az, hogy idehozza azt. Ennek pedig húsbavágóan érzik a hatását a városlakók: elég csak az MVK Zrt. új menetrendjére ránézni. Eddig az állam (és a mindenkori kormány) százmilliókkal támogatta a városi tömegközlekedést, tavaly a központi költségvetésben is szerepelt még a városok támogatása, aztán az év vége felé egyszerűen lehúzták a költségvetési sorról. Mi viszont természetesen számoltunk a saját költségvetésünkben ezzel az összeggel, hiszen döntés volt arról, hogy megkapjuk.

Szilágyi Szabolcs Béli Balázs/Alfahír

És az emberek hogy bírják a válságot? Vagy egyáltalán az elmúlt tíz évet?

Évente átlagosan 10 százalékkal nő a bérszakadék a főváros és a vidék között, ez pedig óriási probléma, főleg itt Borsodban, ahol átlagban 126 ezer forinttal kevesebbet keres egy melós, mint egy fővárosi kollégája. Korábban a Jobbik bérfejlesztési javaslatát a kormánypártok lesöpörték az asztalról,

„de a vidéket nem lehet lesöpörni az asztalról, nem lehet semmibe venni.”

2022-ben az országgyűlési választások alkalmával, amikor az emberek elmennek szavazni, ne felejtsék el, hogy a Fidesz eddig, ha béremelésről volt szó a Parlamentben, csak egy esetben támogatta azt: ha a sajátjukat kellett megemelni. Mi továbbra is követeljük, hogy az állami szektorban a vidéki béreket igazítsák a fővárosi bérekhez, a multikkal tárgyalják újra a stratégiai szerződéseket, rögzítve a béremelkedés ütemtervét, a kis- és középvállalkozásokat pedig átfogó járulékcsökkentéssel tegyék alkalmassá a bérek megemelésére!

„A vidék élni akar, de élni csak tisztességes fizetésekből lehet!”

És persze nyugodt körülmények között. Hogy áll a közbiztonság?

Miskolc egyik nagy kihívása a közbiztonság kérdése. A Rendészeti Bizottság elnökeként igyekszem mindent megtenni azért, hogy az önkormányzat amiben csak tud, segítsen a bűnüldöző szerveknek. Ennek, és a rendkívüli rossz gazdasági helyzetnek a tükrében is úgy gondolom, fel tudunk mutatni eredményeket.

Megdupláztuk a Miskolci Önkormányzati Rendészet kutyás járőrcsoportjainak számát, szintén megdupláztuk a terepjárók mennyiségét, április közepétől szolgálatba állítottunk két lovas mezőőrt, valamint Miskolc Önkormányzata, és a megyei Rendőr-főkapitányság további együttműködésének érdekében az Önkormányzat - ahogy az előző évben - idén is 80 millió forinttal finanszírozza a rendőrség gyalogos közterületi túlszolgálatát.

Szilágyi Szabolcs Béli Balázs/Alfahír

És mi lesz 2022 után? Mi lehet a kormányváltó erők legfontosabb feladata, és Ön személy szerint hogyan készül erre?

Erre azért nehéz válaszolni, mert számtalan megoldatlan probléma van, és közülük sok már olyan kritikus helyzetben van, amivel már most foglalkozni kellene, hogy ne romoljon tovább a helyzet. Ilyen az egészségügy, a közbiztonság helyzete, az oktatás, a nyugdíjak és a bérek kérdése, a demokratikus intézmények helyzete, a fékek és egyensúlyok visszaállítása. Ezek közül nincs legfontosabb, ez mind ugyanolyan fontos, és elsőként szerintem ezekkel kell foglalkoznia az új kormánynak.

A saját szerepvállalásomat illetően én 2016-ban, a menekültválság idején jelentkeztem önkéntes műveleti tartalékos katonai szolgálatra, kimondottan határvédelmi feladatok miatt. Később egy törvénymódosítás következtében politikai tisztségviselők már nem lehettek tagjai a Honvédségnek, így a törvény erejénél fogva az én szerződésem is megszűnt. Ám az ott szerzett tapasztalataimat, illetve a Rendészeti Bizottságban végzett munkámat és ismereteimet leginkább a honvédelem, rendvédelem területein tudnám kamatoztatni.