Kommandósok csaptak le az MTK egykori focistájának a gyilkosaira

A Terrorelhárítási Központ (TEK) fegyveresei kedd hajnalban Budapesten és Gyömrőn fogták el azokat a férfiakat, akiket azzal gyanúsítanak, hogy több mint egy évtizeddel ezelőtt megölték az MTK volt labdarúgóját, Katzenbach Imrét.

A HVG úgy tudja, Katzenbach is az egyik érintettje lehetett az Eclipse-ügynek. A vád szerint a 2003-ban alapított Eclipse Zrt. a gépkocsik eredetiségvizsgálata, a biometrikus útlevelek és más projektek kapcsán 2004 után jelentős informatikai jellegű állami megbízásokat nyert el. A cég vezetői 2006 után fiktív szerződések, teljesítési igazolások, számlák segítségével formálisan alvállalkozókat vontak be, akiknek fizettek, majd ezeket az összegeket rövidesen tovább utalták és készpénzben felvették. Így több mint egymilliárd forintnyi adót nem fizetett be az Eclipse. Az ügy tizenkét vádlottja közül nyolcat adócsalás miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélt, négyet viszont felmentett a Fővárosi Törvényszék.

Katzenbach Imre neve három hónappal a 2009-ben történt eltűnését követően merült fel az egyik céggel kapcsolatban. A vámosok szerint megalapozottan gyanúsítható bűncselekményben való aktív részvétellel, ugyanis mintegy félmilliárd forint került a bankszámlájára. Az Eclipse-ügy vádiratában többször az egyik alvállalkozó cég ügyvezetőjeként említették Katzenbach Imrét, mint ismeretlen helyen tartózkodó személyt.

Katzenbach Imre XVII. kerületi otthonából tűnt el 2009 szeptember 28-án, majd a holttestet október 23-án találták meg Baranyajenő térségében. Ha nem gyilkoják meg, akkor vélhetően, rá is börtön várt volna a milliárdos adócsalás miatt felszámolt céghez köthető vállalkozások ügyvezetőjeként. A nyomozás eredményeképpen 2019-ben Baranyajenő térségében megtalálták Katzenbach földi maradványait, és a szakértők megállapították, hogy a férfit meggyilkoltákt. A rendőrség tavaly decemberben gyanúsítottként hallgatta ki a jelenleg is jogerős szabadságvesztését töltő H. Attilát.

A Budapesten és Gyömrőn most elfogott három személy közül a 49 éves Sz. Lajost és az 51 éves L. Istvánt a bűncselekmény konkrét elkövetésével, míg harmadik társukat, a szintén 51 éves H. Lászlót, mint felbujtót gyanúsították meg kedden a nyomozók. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda őrizetbe vette a három férfit és kezdeményezte a letartóztatásukat.