A Jobbik a momentumos Tóth Endrét támogatja az előválasztáson Budapest 18-as választókörzetében

Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje hétfői Facebook-bejegyzésében hangsúlyozza:

Az ellenzéki pártok a Korszakváltás Garanciái című dokumentumban vállalták, hogy helyreállítják a közélet tisztaságát, és nemcsak az elmúlt 10, hanem az elmúlt 30 év hibáit is kijavítják. Vállalták azt is, hogy csak olyan képviselőjelölteket indítanak az előválasztáson, akik ezt a szellemiséget maguk is vallják, és erről aláírnak egy feddhetetlenségi nyilatkozatot is.