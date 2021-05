A vallomások szerint Borkaiék 10 milliót fizettek a luxusjachtos orgián készült felvételekért

Újabb részleteket hozott nyilvánosságra a HVG360 annak a zsarolási büntetőügynek a részleteiről, ami Borkai Zsolt, a szexbotrányba belebukó fideszes győri polgármester körül zajlik.

Az írásból kiderült, hogy Kubatov Gábor fideszes pártigazgató felkereste Borkait, s közölte vele, Budapesten kompromittáló felvételek és videók keringenek róla. Borkai azt válaszolta, hogy ő csak képekről tud.

A házasságtörő fideszes azonban elhallgatta főnöke elől, hogy 2018 nyarán, az orgia után másfél hónappal az ETO egykori focistája, Póczik József megkereste őt a fotókkal. A második találkozáskor négy, szex közben készült fotót át is adott a polgármesternek, ám semmit nem kért cserébe. A lap szerint Póczik egy „volt focista barátjára” hivatkozott, aki

jócskán benne van az éjszakai életben, az alvilág tagja.

2019 tavaszán azonban Rákosfaly Zoltán ügyvédet, az orgia egyik résztvevőjét egy másik vonalon keresték fel a felvételekkel. Az ügyvéd szerint a férfi, P. Zoltán azt állított, azokat ő töltötte az orgián részt vett egyik lány telefonjáról, majd törölték is,

tehát csak neki vannak meg.

Rákosfalvy állítása szerint a férfi közölte: ő azért jött, hogy a felvételek ne kerüljenek máshová.

Rákosfalvy vallomása szerint 12 milliót kértek a felvételekért (képekért és a pendrive-ért), ő 10 milliót ajánlott, amit a hat résztvevő adott össze. A vallomások szerint kénytelen-kelletlenül azok is beszálltak az összegbe, akik az orgián nem vettek részt. Az ügyvéd összeállított egy okiratot (adatvásárlási szerződést) is arról, hogy

10 millió forintért megvásárolja tőle a szexuális tartalmú felvételeket tartalmazó pendrive-ot, valamint a kinyomtatott fotókat,

mint a vallomásban fogalmazott: „A szerződésben külön belerejtettem egy pontba a zsarolásra való hivatkozást is és a 2/E. pont alá külön bele is írtam, hogy ha ezek a felvételek bárhol is megjelennek, illetve a szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, az által J. Zoltán megvalósítja a zsarolás tényállását.”

A fényképeket és a videókat tartalmazó pendrive-ot pedig lezárt, a ragasztás mentén aláírt borítékba tették, hogy ne lehessen roncsolásmentesen felnyitni.

Amit azonban Borkai és Rákosfalvy sem tudott:

a felvételek, vagy legalábbis azok híre akkor már körbejártak, és a Fidesz legfelső köréhez is eljutottak.

Orbán Viktor azt közölte Kubatovon keresztül Borkaival, hogy magánügynek tekinti az esetet, és

ha ki is kerülnek a felvételek, akkor azt a jobboldali sajtóban blokkolni fogják.

A HVG360 azt írja, Póczik még egyszer, 2019 nyarán, vagyis közvetlenül az önkormányzati választási kampány előtt jelentkezett, mégpedig P. Péter, P. Zoltán nem jó viszonyban levő testvére révén. Ekkor azonban Borkait már nem érdekelte a téma.