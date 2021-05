Kálló Dunaújváros ostromáról: egy fideszes megállapodást rúgnak fel a fideszesek

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón kérdésre válaszolva azt mondta, a különleges gazdasági övezetbe tartozó akkumulátorgyár gazdasági hasznát azért nem láthatja Dunaújváros, mert a törvény szerint megyei jogú város nem tartozhat ilyen övezetbe. Csakhogy a miniszter indoklása ott sántít, hogy a beruházás konkrétan a Modern Városok Program dunaújvárosi fejlesztéseihez kötődik, amihez a mezőföldi nagyváros nem is kevés erőforrással járult hozzá.

Dunaújvárosnak Iváncsával és Rácalmással is van egy polgári jogi szerződése, hogy a hozzájuk befolyó iparűzési adó fele része a mi városunkat illeti meg

– mondta megkeresésünkre Pintér Tamás, Dunaújváros jobbikos polgármestere. Az Iváncsán épülő SK Innovation a Modern Városok Program keretében épül, és az ipari park nevében is szerepel Dunaújváros.

A Hankookhoz pedig a víz, és csatornaszolgáltatást is a mi városunk nyújtja, sőt

még olyan, Dunaújváros területéhez tartozó út is van, amit ők használnak

– fűzte hozzá.

Összességében tehát a Hankook Dunaújváros infrastruktúráját használja, a városban található a munkásszállójuk is, és rengeteg pénzt is költött a város az Innopark fejlesztésére, például az úthálózat kiépítése is a mi beruházásunk – ismertette Pintér.

Az ellenzéki városvezető hangsúlyozta,

Göddel ellentétben, ahol Pest megye visszacsorgathat az elvett iparűzési adóból, Dunaújváros esetében erre esély sincs, hiszen a Mezőföld központja megyei jogú város.

Pintér azt is közölte, Molnár Krisztiánnal, a Fejér megyei közgyűlés fideszes elnökével nem beszéltek azóta, hogy felvetődött az ellenzéki vezetésű Dunaújváros bevételeinek átirányítása a fideszes vezetésű megyéhez. A városvezető azt mondta,

a szerződés felrúgása miatt az Alkotmánybírósághoz fordulnak, de képesek akár a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához is elmenni.

De hogy is kerül Dunaújváros a képbe? Orbán Viktor 2016. május 31-én az akkor még fideszes Cserna Gábor vezette városban járt, és bejelentette,

a Modern Városok Program keretében a városon belül egy 500 hektáros területen egy áruforgalmi csomópontot hoznak létre.

Később kiderült, a város a területet nem tudja biztosítani, azonban a tőle az M6-oson 20 perc alatt elérhető Iváncsa rendelkezik ekkora területtel. A beruházás tehát ott kezdődött meg, de egy ilyen kis településnek ez önerőből nem sikerült. Az akkor még a fideszes Cserna Gábor vezette Dunaújváros 2017. október 19-én tárgyalt a település és a város közötti együttműködésről. A közgyűlési jegyzőkönyv tanúsága szerint Cserna Gábor fideszes polgármester kérésére Szepesi Attila alpolgármester így vezette fel:

„Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Iváncsa Önkormányzata úgy határozott, hogy létrehoz egy logisztikai központot Iváncsa területén, és mivel Iváncsa még ezzel nem találkozott, és nehéz elindulni neki, együttműködési megállapodást kíván kötni Dunaújváros Megyei Jogú Várossal a logisztikai központ előkészítésével, tervezésével, kivitelezésével kapcsolatosan, és ezért

már előre megkötjük azt az együttműködési megállapodást, ami Rácalmás Város Önkormányzatával van, hogy a létrehozandó új logisztikai központból származó bevételek után az iparűzési adót megosztjuk 50-50 százalék arányban.

És ehhez segítséget nyújtunk az új logisztikai központ létrehozásához.”

A közgyűlés végül a várost akkor vezető fideszesek és ellenzékiek egyetértésével, azaz tartózkodás és ellenszavazat nélkül szavazta meg a javaslatot. A 659/2017. (X. 19.) határozat 1. pontja a fentieknek megfelelően így szól:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata Iváncsa Község Önkormányzatával logisztikai központot hozzon létre Iváncsa Község közigazgatási területén, oly módon, hogy a két önkormányzat a beruházásból befolyó iparűzési adón az önkormányzatok egyenlő arányban osztoznak.

Röviden tehát: Orbán Viktor megígérte a dunaújvárosi polgároknak, hogy városuk kap egy jelentős logisztikai beruházást, amit az akkori városvezetés a városban nem, de annak vonzáskörzetében, egy másik településsel együttműködve, pénzügyi és egyéb erőforrásait rááldozva már meg tudott valósítani. Cserébe a város az eredeti szándékok szerint (ha náluk valósult volna meg a beruházás) őket illető iparűzési adónak csak a felére tartott igényt.

Ezzel a lépéssel ez a megállapodás, annak ellenére, hogy a dunaújvárosiak pénzéből épül fel, semmisnek tekinthető

– reagált megkeresésünkre Kálló Gergely, a térség jobbikos országgyűlési képviselője.

Egy fideszes megállapodást rúgnak fel a fideszesek

– emelte ki a fiatal politikus, hozzátéve, a kormánypártok hasonló lépésre készülnek a Hankook ügyében. Ez, ha idén megvalósul, 500 millió forint mínusz, jövőre pedig a termelés bővülésétől függően 1-1,7, de akár a 2 milliárdot is elérheti.

Ha földrajzilag akarják indokolni, akkor is elbukik a különleges gazdasági övezet. Dunaújváros mellett Pusztaszabolcs, Ercsi, Perkáta és Nagyvenyim maradt ki az előkészítés tervezéséből – mondta Kálló, aki rámutatott, Pusztaszabolcs is ugyanúgy ki van téve az ipari parki építkezésből fakadó zaj- és porártalomnak, átmenő forgalomnak, ráadásul földrajzilag is indokolt lett volna a település belevétele – utalt arra, hogy a két település egymás tőszomszédságában, az M6-os autópálya két oldalán fekszik.

Ercsiről, mely ugyancsak alig negyedórányi autózásra található az Inpark Dunaújvárostól, úgy vélekedett, ugyancsak indokolt lett volna belevonni az előkészítésbe. „Ott van a II. Rákóczi Ferenc laktanya, évtizedek óta pusztul le. Tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy munkásszálló legyen!” – mutatott rá a térség országgyűlési képviselője.

Kálló úgy látja, már maga a dél-koreai SK Innovation is rossz koncepció alapján épül. A megye területfejlesztési koncepciójában ugyanis benne van, hogy a zöldmezős beruházások helyett rozsdaövezetekbe, illetve barnaövezetekbe kell építkezni – mondta.

Ezek 30 aranykoronás földek! 10 aranykoronától már élelmiszert lehet termelni rajta! A legjobb minőségű termőföldre építik az SK Innovationt!

– hívta fel a figyelmet Kálló Gergely.

Hozzátette, az akkumulátorgyárnak szüksége lesz tűzoltóságra, mentőállomásra, és Iváncsa egyikkel sem rendelkezik. Dunaújvárosban azonban a Vasmű a technológia fejlődésével egyre kevesebb területet igényel, egyre több a rozsdaövezet, elfért volna ott az SK Innovation úgy, hogy megvan az infrastruktúra, a tűzoltóság és minden egyéb, ami ehhez a beruházáshoz szükséges – mutatott rá Kálló.

Teljesen egyértelmű, látszik, hogy ez egy piti bosszú, egy piti leszámolási kísérlet Dunaújvárossal, a független és ellenzéki polgármesterekkel szemben

– hangsúlyozta a jobbikos honatya.

Feltette a kérdést: ha az iváncsaiak előre tudták volna, hogy az SK Innovationtől remélt iparűzési adó nem hozzájuk fog érkezni, hanem Székesfehérvárra, akkor is megkötötték volna a megállapodást? Ugyanúgy vállalták volna a por- és zajszennyezést? Vállalták volna a veszélyes üzem felépítését a településük határában?