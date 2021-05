Jakab Ferenc professzor: készül a magyar-osztrák oltóanyag, de a jövőben az RNS-vakcinák jelentik a gyors megoldást

Jakab Ferenc professzor, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetőjének tájékoztatása szerint már az állatkísérleti fázis következik a magyar-osztrák koronavírus-vakcina fejlesztésében.

A Pécsi Tudományegyetem által közölt videó szerint gőzerővel zajlanak a vakcinafejlesztési munkálatok a Szentágothai János Kutatóközpont falai között, a pécsi virológusok és az osztrák CEBINA biotechnológiai cég által közösen fejlesztett vakcina laboratóriumi kísérletei befejeződtek.

Jakab Ferenc arról beszélt, a fejlesztés egy hosszú folyamat lesz, aminek nem az a célja, hogy önmagában véget vessen a járványnak. Olyan vakcinát fejlesztenek – tette hozzá -, ami a hosszútávú terveknek megfelelően az esetleges későbbi járványok kezelésében felhasználható lesz.

Elmondta, a magyar vakcina többkomponensű, azaz több lábon álló lesz, így nem csak a mostani járvány variánsaira, hanem a későbbi mutációk esetén is hatásos lehet.

Most a brit variáns a domináns, de az indiaira is készülni kell, mert nagyon nagy eséllyel itt is fel fog bukkanni – hívta fel a figyelmet a professzor. Azért fontos a folyamatos monitoring, hogy a másodlagos terjedési láncok kialakítását meg lehessen akadályozni.

Jakab szerint fel kell készülni arra, hogy az oltások komponenseit módosítani kell a felbukkanó variánsok fényében. Ezt legkönnyebben az mRNS típusú oltóanyagokkal lehet megtenni, mert ott elég csak ismerni a vírus genetikai állományát, míg a hagyományos vakcinák fejlesztését részben az elejétől újra kell kezdeni.