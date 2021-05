A Deák Ferenc téri "legénybúcsún" kiderült, Mészáros Lőrinccel jó bulizni

Mészáros Lőrinc úgy döntött, hogyha már úgyis közpénzből lesz az esküvője Várkonyi Andreával, ezért minden adófizetővel pertut iszik a Deák Ferenc téri legénybúcsúján - mondta el érdeklődésünkre Keresztesy Gergő, a Jobbik IT elnöke. Mészáros Lőrinc "Stróman" feliratú papírbábúját - ami egyébként megjárta már az Országházat is - szinte minden fiatal azonnal felismerte.

"Imádták a figurát, mindenki fotózkodni akart Mészáros Lőrinccel"

- mesélte portálunknak a legénybúcsú egyik ötletgazdája, Keresztesy Gergő. Mint mondta, volt aki, barátságos volt a Nemzet Gázszerelőjével, mások meg le akarták ütni -

de persze, egészen biztos, hogy mindenki épségben hazaér!

Mészáros Lőrinc "legénybúcsúja" a Deák Ferenc téren Béli Balázs / Alfahír

Nemsokára egy videós összeállítással is érkezik a Jobbik IT, addig néhány fotóval mutatjuk be a hangulatot.