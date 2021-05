Csaknem egymilliárdot kap Balásy Gyula cége a dubaji világkiállítás rendezvényszervezéséért

A kormányzati kék óriásplakátok koronázatlan királyának, Balásy Gyulának cége nyerte el a dubaji világkiállítás rendezvényszervezési feladataira kiírt közbeszerzést

950 millió forint értékben

– olvasható az uniós közbeszerzési értesítő keddi számában.

A nyertes cég ezúttal nem a New Land Media és Lounge Design alkotta duó, akik főként kommunikációval foglalkoznak, hanem a Moonlight Event Kft., melyben Balásy 2018 őszén szerzett minősített többségi tulajdont. A cég be is indult, az addigi pár tíz milliós forgalma 2018-ban már 989 millió, míg 2019-ben 3,8 milliárd forintra ugrott.

A cég feladata a világkiállítással kapcsolatban az alábbiakra terjed ki:

rendezvényhelyszín biztosítása,

műszaki háttérszolgáltatások,

cateringszolgáltatás,

kiegészítő programok biztosítása,

szállás biztosítása,

biztonságtechnikai szolgáltatások,

utazás, szállítás, logisztika,

kreatív és grafikai tervezés,

gyártási, nyomdai szolgáltatás,

fotó- és videódokumentáció készítése,

reklámajándékok, protokollajándékok gyártása, beszerzése,

marketing és dekorációs elemek gyártása,

online ügynökségi feladatok ellátása,

PR ügynökségi feladatok ellátása,

szakemberek biztosítása,

médiaügynökségi feladatok ellátása.

A közbeszerzést Balásy cége tárgyalásos eljárással nyerte meg, a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai szerint a „rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás külön törvényi, jogszabályi felhatalmazás alapján alkalmazható” volt. A másik két tárgyaló a PLANB Magyarország Kft., valamint a Humán Telex Event Kft. volt.