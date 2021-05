Operatív törzs: két, külföldön nem járt személy fertőződött az indiai mutánssal, de az oltás véd ellene

Magyarországon is azonosították a koronavírus indiai mutánsát – tájékoztatott az operatív törzs pénteki tájékoztatóján György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője. Hozzátette, szakemberek szerint nem lehet kizárni azt, hogy a járványnak lesz egy negyedik hulláma is.

Közölte, az oltás már nem a vakcinákon múlik, hanem az egyén felelősségén: félmillió olyan regisztrált személy van, akik még nem vették fel az oltást, őket kérte oltakozásra.

Ismertette, AstraZeneca oltóanyagra már nem lehet időpontot foglalni, az ilyen vakcinákat teljes egészében a második körös oltásokra teszik félre.

A háziorvosokat arra kérte az államtitkár, hogy az orvos-beteg találkozók során ösztönözzék a még be nem oltottakat oltakozásra, illetve ha lehet, akkor helyben adják is be nekik az oltást.

Ne bízzanak a közösségi immunitásban!

– mondta György István.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a még megmaradt védelmi intézkedések szabályait ismertetve azt mondta, zenés-táncos rendezvényen csak védett személyek vehetnek részt. Családi és magánrendezvény 50 főig – lakodalom 200 főig – tartható, ezen bárki részt vehet, azonban ha azt vendéglátóhelyen tartják, akkor a vendéglátóhelyekre vonatkozó szabályok érvényesek rá: zárt térben csak védett személy és felügyelete alatt álló kiskorú fogyaszthat.

Szabadtéri rendezvényen, gyűlésen 500 főig bárki részt vehet, efölött csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alá tartozó kiskorú. A spontán gyűlések tartását a jogszabályok még nem engedik.

Müller Cecília országos tiszti főorvos asszony a javuló járványügyi adatok feletti örömét fejezte ki, ugyanakkor felhívta a figyelmet az egyéni védelem fontosságára. Közölte, akik élnek az oltakozás lehetőségével, azok a saját szervezetüket nem teszik fogékonnyá a vírus iránt, továbbá

megvédik a közvetlen környezetüket, mert nemcsak nem fertőződnek, de nem is tudják továbbadni a betegséget.

A tiszti főorvos közölte, az újonnan azonosított fertőzöttek száma a múlt héthez képest 39 százalékkal csökkent. Hozzátette, a fertőzöttek átlagéletkora 42, a gyógyultaké 43 év. Az új fertőzöttek 21 százaléka a 40-49, 19 százaléka a 30-39, 15 százaléka az 50-59, míg 13 százaléka a 20-29 éves korosztályból került ki.

Az indiai variánssal azonosított két betegről azt mondta, egyikük már meggyógyult, másikuk még kórházban fekszik, de gyógyul, a rehabilitáció felé tart. Külföldön egyikük sem járt – fűzte hozzá.

Kiemelte, a Magyarországon használt oltóanyagok

védenek az indiai mutáns ellen is.

Müller Cecília azt is elmondta, a szennyvízmintákban a vírus örökítőanyagának koncentrációja jelentősen csökkent, más alacsony, ami jó előrejelző a jövőt illetően.