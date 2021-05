Life is lájk – mit ér a tömeg a Facebookon?

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Lájkbajnokság – nem olyan régi ez a kifejezés, legalábbis abban az „intézményesített” formájában, ahogy minden héten találkozunk vele a Telex elemzésében, elég új. A téma pedig folyamatosan aktuális, és a kommentek tanúsága szerint visszatérően fel is merül, hogy a Facebookon nyújtott politikai kommunikációs tevékenység milyen hatással van a közéletre, illetve 2022-höz közelítve már azt a kérdést is feltehetjük: milyen hatással lesz a választások eredményére?

Vannak, akik szerint a választás nem a közösségi média felületein dől el, szerintem viszont a várható kiélezett küzdelmet figyelembe véve eldőlhet ott is. Hiszen a nyilvánosság minden formája kiveszi a részét az emberek véleményének alakításából, és vélhetően egyre nagyobb a szerepe annak, hogy ki és hogyan használja a Facebookot. Aminek már csak attól is nőhetett a jelentősége, hogy a Telex jóvoltából a lájkok heti összegzése olyan súllyal bír, hogy a politikusok egyre többet hivatkoznak rá, ezzel is tovább növelve a közösségi média befolyásoló szerepét a közéletben. A lájkok utáni versenyfutás jelentőségét Gyurcsány Ferenc turbózta tovább, amikor arról írt a saját oldalán, hogy „Orbánnak tegnap az, hogy rólam posztolt, hozott 16 ezer lájkot, az én kommentem a posztja alatt 20 ezret. Ha a miniszterelnök a héten megnyeri a Telex eheti lájkbajnokságát, úgy látom, azért is én leszek a hibás.”

Az Orbán Viktor posztja alá kommentelésről szóló posztja alá aztán odakommentelt Jakab Péter is, miszerint „Ne aggódj, nem fogja” ­– amit kormánypárti oldalról nagyjából úgy értékeltek, hogy a Jobbik elnöke benyalt a DK elnökének. Nekem inkább az jött le ebből, hogy Jakab arra céloz, hogy ahogyan az elmúlt hetekben, sőt most már hónapokban, úgy ezúttal is ő nyeri majd a heti lájkbajnokságot. A másik, ami látható ebből az esetből, hogy mivel sok interakciót vált ki, amolyan lájk-mellékvágányként várhatóan – még inkább – szokásba jön, hogy egyik politikus hozzászól a másik politikus Facebook-bejegyzéséhez.

Jó „nagy bölcsesség”, hogy a választás végül a szavazófülkékben fog eldőlni, a kérdés, hogy oda milyen elhatározásból, honnan, milyen úton szerzett információk, benyomások alapján fognak eljutni a választók. Mivel egyre több ember számára elsődleges információs forrás a közösségi média, így vélhetően minden eddiginél nagyobb befolyással lesz a végeredményre, hogy ki és milyen hatékonyan használja a Facebookot.