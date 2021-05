Emlékművet állítottak a Hableány áldozatainak

A Hableány sétahajó tragédiájának második évfordulója alkalmából felavatták a baleset áldozatainak emlékművét hétfőn Budapesten, a szerencsétlenség helyszínén, a Margit híd pesti hídfőjénél.

A megemlékezésen Csö Csong Mun, a Koreai Köztársaság külügyminiszter-helyettese

köszönetet mondott a magyar kormánynak, a hatóságoknak, a magyar népnek,

hogy mindent megtettek az áldozatok megmentéséért, felkutatásáért. Megköszönte azt is, hogy sokan imádkoztak az áldozatokért. A politikus hangsúlyozta: az áldozatok családtagjainak különösen fájdalmas, hogy a világjárvány miatt az elmúlt időszakban nem kereshették fel a tragédia helyszínét. Csö Csong Mun kifejezte reményét, hogy a baleset után indult bírósági eljárás megnyugvást hoz a hozzátartozóknak, és a pandémia elmúltával, a baleset harmadik évfordulóján már ellátogathatnak az érintettek Budapestre. Arról is szólt: továbbra is feladatuknak tekintik a tragédia máig eltűntként kezelt áldozatának a felkutatását, hogy visszaadják a családjának.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédében úgy vélekedett: a közös baj nemhogy nem törte meg, hanem tovább mélyítette, barátsággá érlelte a koreai és a magyar nép kapcsolatát. Az mondta:

egész Magyarországot megrendítette a hajóbaleset,

amelynek során 28 életet nyeltek el a Duna habjai. Emberfeletti erőfeszítést tettek mindazok, akik részt vettek a mentésben és az áldozatok felkutatásában. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy emberemlékezet óta nem történt hasonló baleset Magyarországon, annak ellenére, hogy nap mint nap hajók százai szelik a magyar folyókat. Különösen fájdalmasnak nevezte, hogy az áldozatok többsége olyan koreai állampolgár, aki vendégként érkezett Magyarországra. Úgy fogalmazott: ebben a helyzetben

a koreai testvérnépet ért veszteséget teljes egészében a magunkénak érezzük, fájdalmuk a mi fájdalmunk, gyászuk a mi gyászunk.

Magyar Levente a kormány nevében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

Csö Csong Mun dél-koreai külügyminiszter-helyettes (középen) az emlékműnék Béli Balázs / Alfahír

Az emlékműre – egy több mint 7 méter hosszú és másfél-két méter magas szürke gránittömbre – rávésték a baleset valamennyi áldozatának nevét. A neveket külön-külön egy-egy spotlámpa világítja meg.

A Hableány sétahajó 2019. május 29-én süllyedt el Budapesten, a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Az ügyben az ügyészség a Viking Sigyn szállodahajó ukrán hajóskapitányát teszi felelőssé a tragédiáért. A férfival szemben 2019 novemberében emelt vádat az ügyészség vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége és segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt.

(MTI)