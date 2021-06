Nagyot néznek majd a kínai kommunisták, ha meglátják milyen utcanevek lesznek a Fudan Egyetem környékén

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester szerdán avatják fel azokat az utcanévtáblákat, amelyek a Fudan Egyetem a IX. kerületi központja közelében vannak. A nevek akikről elnevezik az utcákat pedig meglehetősen irritálhatja majd a kínai kommunistákat.

- Dalai Láma út

- Ujgur Mártírok útja

- Szabad Hongkong út

- Hszie Si-kuang püspök út

Az ötlet, hogy egy közterületet, amely valamelyik külföldi ország számára fontos, politikai üzenettel nevezzenek át, nem egyedi, Washingtonban és Vilniusban 2018-ban, Prágában 2020-ban nevezték el az orosz nagykövetségnek helyet adó teret Borisz Nyemcovról, a 2015-ben meggyilkolt orosz ellenzéki politikusról. Magyarországon ilyenre eddig még nem volt példa.

Az Alfahír is beszámolt a Republikon intézet most közzé tett felméréséről Ez alapján még a kormánypárti szavazók egyharmada is ellenzi a Fudan Egyetem megépítését, a többi társadalmi csoportban pedig egyértelmű az elutasítottsága.