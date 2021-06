Az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordul a közvagyon alapítványokba szervezése miatt

Az ellenzéki szövetség tagjai szerdán az Alkotmánybírósághoz fordulnak, hogy az semmisítse meg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényt, és vessen gátat az ország kifosztásának - írják közös sajtóközleményükben.

Alig egy évvel a választások előtt a kormány megkezdte a közvagyon kimentését, amit többek között alapítványokba tolna át. Olybá tűnik, hogy a közpénz jelleg megszüntetésének kísérletével a Fidesz számításba vette Orbán Viktor 2022-es vereségét, vagy legalábbis a kétharmad elvesztését, így az ellenzékként felmerülő jövőképre gondolva most elsődleges feladatként a NER-gépezet későbbi olajozott működését igyekezhetnek biztosítani.

Emlékeztetnek rá, hogy Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP egy súlyos világjárvány és gazdasági válság idején, visszaélve a hatalmával, 1000 milliárdos közvagyont szervezett ki és helyezett politikai irányítás alá – beleértve szinte a teljes magyar felsőoktatást. Ezt oly módon tették, hogy úgynevezett közérdekű vagyonkezelő alapítványokba helyezték ki a vagyonelemeket és a magyar egyetemeket, az alapítványok élére pedig fideszes pártkatonákat ültettek, szándékuk szerint visszahívhatatlanul. Ahogy fogalmaznak,

még arról is rendelkeztek, hogy ezek a kurátorok dönthessenek saját utódlásukról is. Ezzel meglopták a magyar embereket, meglopták a magyar nemzetet. Meggyőződésünk szerint ez nem csak végtelenül aljas tett volt, de sérti az Alaptörvényt is