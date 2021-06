Jakab szerint a fideszesek milliós fizetésében az is benne van, hogy végighallgassák

Tegnap a Fidesz frakcióvezetője bejelentette, hogy a Fidesznek, meg a KDNP-nek elege van belőlem, ezért mostantól nem jönnek be az ülésterembe, ha felszólalok. Magyarán nem jönnek be a munkahelyükre, ha én beszélek

- írja keddi Facebook-bejegyzésében Jakab Péter, a Jobbik elnöke, reagálva Kocsis Máté tegnapi bejelentésére. A kormánypárti politikus a döntésüket akkor azzal indokolta, hogy "Gyurcsány jobbikos betanított munkása keveri a keményet a primitívvel, a politikai vádakat a személyes sértegetéssel, az előadni kívánt bohócműsora pedig már roppant unalmas és szánalmas".

Hadd kérdezzelek már meg benneteket: nektek van lehetőségetek arra, hogy elhagyjátok a munkahelyeteket, ha nem szimpatikus a kollégátok? A boltban az eladó otthagyhatja a pultot, ha nem szimpatikus a pénztáros? Az orvos kijöhet a műtőből, ha nem szimpatikus az asszisztens? Ugye, hogy nem. Hát akkor kedves fideszes meg kdnp-s képviselőtársak ti se legyetek kivételek

- tette hozzá Jakab miért is visszatetsző a döntésük. A miniszterelnök-jelöltet ugyanakkor nem zavarja mindez, Nyugodtan utálhatják, gyűlölhetik, büdös bunkózhatják, ha akarják, de a milliós fizetésükben az is benne van, hogy végig kell hallgatniuk. Persze nem kötelező. "Ebben az esetben az átlag melósnak azt szokták mondani, lehet keresni másik munkahelyet. Nektek is. Legkésőbb jövőre. Nem lesz könnyű, mert léhűtőkre sehol sincs szükség" - zárta mondandóját az elnök.