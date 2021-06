Jakab Péter megdicsérte Kövér László bajuszát és nyakkendőjét, majd leszögezte: "fizessenek meg a tolvajok!"

Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje új stratégiát választott, hogy végig mondhassa napirendelőtti beszédét, igaz, Kövér László mielőtt megadta volna a szót már előre jelezte, ha valami neki nem tetszik, ismét szankcionál.

„Bevallom őszintén, nagyon sajnálom, hogy múlt héten nem tudtunk személyesen találkozni, de most azt kell hogy mondjam, ma nagyon jól néz ki, Házelnök úr! Komolyan mondom, a bajusz, a nyakkendő, minden a helyén van, az ülésvezetés tényleg remek, úgyhogy ha az idegrendszer is bírja a nyomást, akkor vágjunk is bele. Rögtön rögzítve persze az elején, hogy ha esetleg valamilyen okból kifolyólag ma sem mondhatom el az igazságot a Parlament falain belül, akkor el fogom mondani a parlament falain kívül, ahogy azt már megtettem. Mert mindenkinek joga van tudni, hogy kik tették tönkre ezt az országot, és hogy mi vár a tolvajokra, hogyha mi jövünk”