Őrizetbe vették a Borkai-ügyben is érintett Tóth Csabát

Hétfő hajnalban őrizetbe vették Tóth Csabát, aki azzal vált ismertté, hogy két évtizede biztosít futballmérkőzéseket a legkeményebb szurkolótáborokkal szemben - írja a HVG.

A lap úgy tudja, hogy a Fradi egykori biztonsági főnökét egy velencei ingatlanában vették őrizetbe. Mellette másokat is őrizetbe vettek gazdasági jellegű bűncselekmény gyanújával. Tóth neve a Borkai-ügyben is felbukkant, mert tanúvallomások szerint közbenjárt abban, hogy kiderítse, kik zsarolták meg Borkaiékat. De 2016-ban a városligeti építkezések őrzőinek vezetője is ő volt, a ligeti tüntetők velük kerültek konfliktusba társával, a Dunaferr-botrányban is érintett Mikó Istvánnal együtt.