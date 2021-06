Az élelmiszerek jócskán drágultak, ha emiatt dühében rágyújtana, inkább ne tegye, a cigaretta is drágult

Ha nem érti miért kell hónapról hónapra egyre szorosabbra húznia azt a bizonyos nadrágszíjat, akkor a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) májusi fogyasztói árváltozásait érintő beszámolója gyors választ ad önnek. Ebből kiolvasható, hogy bár tavaly ilyenkor is szívtuk a fogunkat az élelmiszerárak folyamatos drágulása miatt, hamar visszasírjuk az árait, ugyanis ahhoz mérten idén májusban átlagosan 5,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Nem fog senkit sem hidegzuhanyként érinteni az a tény sem, hogy a mögöttünk álló 12 hónap során továbbra is a szeszes italok, dohányáruk és az üzemanyagok ára emelkedett jelentősen.

A kimutatás szerint tavaly másjushoz képest az élelmiszerek ára 2,6 százalékkal nőt (az étolajé 24,6, a tojásé 8,7, a margariné és a száraztésztáé 7,0, míg a tartós fogyasztási cikkeké 3,5 százalékkal), míg 31 nap leforgása alatt a fogyasztói árak átlagosan 0,5 százalékkal ugrottak meg. Ha 2021. január-május közötti időszakot szemlézzük, akkor azt is láthatjuk, hogy a fogyasztói árak olyan biztosan emelkedtek, mint ahogyan a forint gyengül az euróval szemben: az összes háztartást figyelembe véve átlagosan 3,9, a nyugdíjas háztartások körében pedig 3,6százalékkal emelkedtek.

Mindezt olvasva nem csodáljuk, ha most önt is hatalmába kerítette egyfajta kilátástalan életérzés, és azzal győzködi magát, hogy száraz kenyéren élve is lehet egészséges és teljes élete. Mielőtt azonban idegrendszere megnyugtatása érdekében rágyújtana egy cigarettára, vagy megszisszentene egy sört, kötelességünknek érezzük figyelmeztetni: csak csínyján az élvezeti cikkekkel, ugyanis egy év leforgása alatt a szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 12,2, ezen belül a dohányáruké 19,8 százalékkal nőtt, így érdemes lehet beosztani ezeket.

A beszámolót böngészve szerettünk volna jó hírrel is szolgálni, így visszanéztük az árváltozásokat 2021. januárjáig, de sajnálattal kell közölnünk, hogy emelkedést emelkedés hátán tapasztaltunk, így az elkövetkezendő hét hónap során sem számítanák más tendenciára:

2021. januárjában az előző év azonos hónapjához képest 2,7, februárban 3,1, márciusban 3,7, míg áprilisban már 5,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Tételesen nézve: