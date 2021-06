A kormánypárti szavazók Putyint tartják a legszimpatikusabb külföldi politikusnak

A Civitas Intézet legfrisebb közvéleménykutatásában arra volt kíváncsi, hogy a külföldi politikusokat és közszereplőket mennyire tartják szimpatikusnak a kormánypárti, az ellenzéki, illetve a bizonytalan szavazók. A felmérés nagy meglepetést nem okozott: a Fidesz szavazók körében a keleti diktátorok lettek a befutók, az ellenzékiek tükörképet mutatva, a keleti autokrata vezetők iránti ellenszenvüket fejezték ki, míg azok, akik egyik oldal felé sem húznak az ellenzéki szövetség értékrendszeréhez közelítettek.

A március 5-11 között, telefonon keresztül végzett felmérés során 1003 résztvevőt kértek arra, hogy egytől-ötig (a legjobb adható pont a nagyon szimpatikus, míg a legrosszab egyáltalán nem szimpatikus) értékeljen kilenc nemzetközi politikai közszereplőt.

Az összesítést nézve akár azt is mondhatnánk, hogy a papírforma érvényesült, ugyanis pártállástól függetlenül a magyarok szerint a legszimpatikusabb Ausztria kancellárja, Sebastian Kurz lett, akit az orosz ellenzéki politikus Alexej Navalnij és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyer követ. Ezzel szemben csupán a negyedik, illetve az ötödik helyen végzett Németország kancellárja, Angela Merkel, valamint az USA elnöke Joe Biden. De nézzük, a különböző szavazótáborokon belül mi tapasztalható.

A kormánypárti szavazók szerint idehaza nincs diktatúra, mégis a diktátorokat kedvelik a legjobban

A Fidesz szavazóbázisának mintavételéből egyértelműen kiderült, hogy a keleti diktátorokat favorizzálják, ha a népszerűségről van szó, ezért az élen Vlagyimir Putyin orosz elnök végzett. Az ezüstérmes Sebastian Kurz bár elsőre kakukktojásnak tűnhet, erre magyarázattal szolgálhat, hogy a néppárti időkből származó jó viszonynak köszönhetően a Fidesz és az állami média a kancellárról általában pozitív képet sugároz.

A kormánypártiak körében a legnépszerűtlenebbek láttán sem fogjuk értetlenül vakarni a fejünket. Természetesen összhangban Putyin népszerűségével Alexej Navalnij utolsó előttiként végzett. A legrosszabb eredményt ebben a közegben Joe Biden érte el, aminek a kutatás szerint egyik oka lehet Orbán Viktor Trump elnök támogatása a kampányban, mely során Joe Bident még korrupcióval is megvádolták, míg a másik a kormánysajtó általános ellenszenve a demokrata kormányzat és tevékenységei iránt.

A hazai ellenzéki szavazók külföldön is az ellenzéket támogatják

A hazai kormány politikájával elégedetlenek Alexej Navalnijjal szimpatizálnak a leginkább, ami elsősorban a politikus autokrata hatalommal szembeni kemény fellépésének köszönhető. Meglehetősen nagy Ursula von der Leyen asszony szimpátiaindexe is, aki elsősorban az általa viselt pozíciónak köszönheti népszerűségét.

A kormánypártiakkal homlokegyenest mást valló ellenzéki szavazók között Erdogan és Hszi Csin-ping kínai elnök végzett a legrosszabbul. Ez nem meglepő annak fényében, hogy az ellenzéki pártok egyöntetűen a keleti típusú rendszerekkel szemben határozzák meg politikai krédójukat.

Bizonytalanok, mégis ellenzékiek

A bizonytalan szavazókat vizsgálva feltűnik, hogy az értékrendszerük egyre közelebb került az ellenzéki szövetség szavazóihoz. A keleti autokrata vezetők a bizonytalan szavazóknál is gyenge eredményeket értek el, még ha nem is akkora az elutasítottságuk, mint az ellenzéki listát választók köreiben. A legnépszerűbb politikusok itt is a nyugati vezetők, közülük is kiemelkedik Sebastian Kurz. Mindemellett Alexej Navalnij népszerűsége itt is jelentős, de elmondható ez Ursula von der Leyenről is. A körükben Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Törökország elnökével, Recep Tayyippal szimpatizáltak a legkevésbé.

Nem a politikus személye, hanem a pozíciója a mérvadó

A közvélemnykutatás kapcsán fontos kiemelni, hogy a résztvevők válaszadásából kirajzolódott, hogy a megítélések ebben a témában nem feltétlenül a konkrét személyhez, hanem sokkal inkább az általuk betöltött pozícióhoz kötődnek. A magyar választópolgár viszonylag kevés benyomást szerezhet az egyes konkrét szereplőkről, azonban az általa kedvelt vagy támogatott politikai párt egy jól körülírható képet sugall az adott országról és annak vezetőjéről. Nagyon leegyszerűsítve elmondható, hogy a „nyugati világhoz” kötődő nemzetközi politikai szereplők jóval nagyobb népszerűségnek örvendenek, mint a „keleti világhoz” köthetőek.