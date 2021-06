Megőrizni a múltat: a NEK 2021-es, Ákos által újragondolt himnuszával forrasztanának össze minket 1938-cal

83 évvel az 1938-as budapesti eucharisztikus kongresszus után, és éppen 83 nappal a 2021-es világesemény előtt mutatták be sajtótájékoztató keretein belül az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) himnuszát, illetve a világesemény 12 hírnökét.

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szavait azzal kezdte, nem akármilyen eucharisztikus kongresszusra készülünk, s talán még egyszer sem fordult elő, hogy járvány miatt az egész rendezvényt el kelljen halasztani.

Nem véletlenül imádkozunk most már ötödik éve a kongresszus sikeréért. Eleinte csak tudtuk, most már tapasztaljuk is, hogy nem csak a mi előkészítő munkánkon, hanem az isteni gondviselésen is múlik, hogy lesz-e és mi lesz ebből a nagy, és az egész egyháznak szóló ünnepségből

– mondta.

A bíboros felidézte, aki ott volt 2019-ben Csíksomlyón a pápai misén, emlékszik rá, hogy ott százezer ember énekelte kívülről a szövegét az 1938-as eucharisztikus kongresszus himnuszának: minden strófát elejétől a végéig.

Ez azt jelenti, hogy ahol magyar él, ezt az éneket ma is ismerik, ma is szeretik.

Amikor tehát az eucharisztikus kongresszusok általános szabályai szerint meg kellett határozni, mi lesz a világesemény himnusza, a püspöki kar úgy döntött, őrizzük meg a régiből, amit lehet: tehát maradjon meg a Bangha Béla által írt himnusz szövege, a hívek pedig a régi dallamon énekelhetik.

De azért láttuk, hogy a legutóbbi kongresszusokon sokkal modernebb zenék is jelen voltak, amikor himnuszról volt szó, többféle hangszereléssel. Ezért döntött úgy a püspöki kar, hogy felkéri Kovács Ákost arra, adjon egy modern zenei köntöst ennek a klasszikussá vált éneknek, ez pedig lehetővé teszi, hogy mindenkihez a világon – olyanokhoz is, akik a magyar kultúrát egyáltalán nem ismerik – eljusson a himnusz.

Ugyanakkor fontos az is – hangsúlyozta a bíboros –, hogy aki idelátogat, megismerkedjen a magyar zenei élet teljes spektrumával, s erre lesz is lehetőség. Ugyanis nem csak a hivatalos délelőtti misék és programok, hanem a délutáni koncertek és különböző kulturális rendezvények is arra szolgálnak majd, hogy minden vendégnek bemutatkozzunk, aki nyitott szívvel érkezik hozzánk. Így indították hát útjára hétfőn a régi-új himnuszunkat.

Híd, ami összeköt

A sajtótájékoztatón pedig egy különleges vendég is részt vett: még kisgyerekként élte át az 1938-as eucharisztikus világkongresszust. Ez a kisfiú ott volt elsőáldozó, és cérnahangon énekelte a himnuszt. Belőle később pap lett, most már túl van a kilencedik x-en, illetve a vasmisijén is: ő Farkas Attila, a Szent István Bazilika nyugalmazott lelkésze, aki a himnuszhoz készült kisfilmben is szerepel.

A nagy munka részese Kovács Ákos is, aki producerként vett részt a régi-új himnusz létrehozásában. Mint mondta, nem sok olyan nemzet van, amely egy évszázadon belül kétszer kaphatja meg azt a lehetőséget, hogy e világrendezvényt megtarthassa. A dalszerző bemutatta a himnusz szólistáit (Nagy Bogi, Dánielfy Gergő és Czinke Máté), s beszélt a munkálatok részleteiről.

A himnusz ugyanis hét különböző verzióban készült el, hogy minden korosztály igényeit kiszolgálhassák: például új hangszereléssel a szólistákkal magyar és angol nyelven, de közreműködött az Operaház kórusa és zenekara is. A vonós- és kórusfelvétel a Rádió 22-es stúdiójában, Közép-Kelet Európa egyik legimpozánsabb nagyzenekari felvételekre alkalmas helyszínén készült el.

Készült továbbá egy csaknem harminc elemből álló, rövid zenei motívumokat tartalmazó azonosítócsomag, s a himnuszt tovább gazdagítja egy képi verzió is. Ez utóbbi azonban nem egy klip lett, amiben a szólisták dalra fakadnak, hanem színészként láthatjuk őket, s a zene instrumentális elemeiből építettek fel egy imázsfilmet. Három megtérés történetét láthatjuk, Kovács Ákos tollát pedig a Találkozz Jézussal Budapesten! jelmondat vezette.

A három történet az oltárnál kapcsolódik össze: egy fiatal ápolónő életét egy betegétől ért impulzus változtatja meg, egy fiatal pap a feloldozásban kap olyan üzenetet idősebb pap testvérétől, amitől átértékeli életét, egy rockzenész pedig egy gúnyolódás kapcsán jön rá, hogy a nyakában lévő kereszt többet jelent egy egyszerű ékszernél. Az imázsfilm végén tehát három különböző sorsú fiatal lép egyszerre az oltárhoz.

Balogh Zoltán / MTI

Az 1938-as kongresszust és annak üzenetét művészek, tudósok, sportolók is népszerűsítették, s buzdították a híveket a kongresszuson való részvételre: a feladat pedig most is hasonló, a 2021-es világesemény hírnökeinek a sajtótájékoztató végén Erdő Péter bíboros adta át díszoklevelüket.

A 12 hírnök:

Baricz Gergő – zenész

Böjte Csaba – szerzetes

Csókay András – orvos, idegsebész

Dolhai Attila – színész, énekes

Kubik Anna – színművésznő, érdemes művész

Lackfi János – író, költő, műfordító

Petrás Mária – népdalénekes, képzőművész

Pindroch Csaba – színművész

Sena Dagadu – zenész

Szalóki Ági – előadóművész, dalszerző

Szikora Róbert – énekes

Ürge-Vorsatz Diána – fizikus, klímakutató

Az 52. NEK kapcsán pedig továbbra is várják az önkénteseket, a jelentkezési határidőt június 24-éig meghosszabbították abból a célból, hogy minél többen részesei lehessenek a szeptemberi ünnepnek. Az önkéntesek száma egyébként mára már több mint 2700 fő.