Jogerősen is pert nyert Jakab Péter és Stummer János a Fejér Megyei Hírlappal szemben

A Győri Ítélőtábla immár jogerős ítélete mondta ki, hogy újra hazudott a legerősebb ellenzéki pártról a sajnos szebb napokat soha nem látott Fejér Megyei Hírlap

- írja a Jobbik hétfői közleményében, melyben az ellenzéki párt emlékeztetett:

A lap az online felületén hozta le azt az álhírt, hogy az Orbán-kormány újabb luxusberuházását, a Puskás Stadionba titokban tervezett alagút ügyét nyilvánosságra hozó Stummer János ezt Jakab Péter utasítására tette, hogy ezzel a Jobbik számára állítólagosan kényes ügyekről terelje el a figyelmet.

Végül hozzátették azt is, hogy "szokás szerint semmi nem volt igaz a leírtakból, amit most már a jobbikos képviselők keresete nyomán jogerős bírósági ítélet is megállapított".