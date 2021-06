Rogán Antal több szja-t fizetett be, mint amennyi Orbán Viktor jövedelme volt tavaly

Elérhetővé váltak a miniszterek és államtitkárok 2020-as adóbevallásai. A kormánytagok közül Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője magasan vezeti a sort, ugyanis neki sikerült tavaly a legnagyobb jövedelmet összeszednie, egyúttal a legtöbb személyi jövedelemadót is a miniszter fizette be az államkasszába - szúrta ki a kormány honlapján a 24.hu.

Rogán vagyonnyilatkozata szerint 157 millió forintot kapott a Mobilsign Kft.-től találmány-hasznosítási díj címen, ehhez hozzáadódott miniszteri fizetése, összevont adóalapja így elérte a 194,5 millió forintot, és 29,1 millió forint szja-t fizetett.

Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter 10,9 millió forint jövedelemadót fizetett be, adókedvezményt Rogánhoz hasonlóan ő sem használt fel. Egyaránt 5,5 millió forint személyi jövedelemadót fizetett be Nagy István agrárminiszter, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Varga Mihály pénzügyminiszter is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 5 millió forintnyi szja-t rótt le, amit 480 ezer forint adókedvezménnyel csökkentett.

Orbán Viktor miniszterelnök összevont adóalapja 28,7 millió forint (valamivel kevesebb, mint Rogán jövedelemadója), szja-ként pedig 4,3 millió forintot fizetett be, kedvezményt nem vett igénybe. Novák Katalin azonban 4,8 millió forintra, azaz a teljes összegre igénybe vette az adókedvezményt, így a családokért felelős tárca nélküli minisztert egy fillér jövedelemadó sem terhelte.