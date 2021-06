Sokatmondó, hogy Áder Jánossal csak a pecázásról lehet beszélni

Újabb kordokumentum született, amit aztán mutogathatnak majd a NER-kutatói, ha valaha vége lesz a NER-nek.

Szóval, a magyar államfőt, a köztársasági elnököt, Áder Jánost kérdezhette egy újságíró (még akkor is, ha az a KESMA bulvárlapja, a Bors volt) és arról beszélgettek, milyen jó pecázni! Még az is szóba került, hogy a testőreivel - akiket ugye közpénzből fizetnek - is megszerettette a nemcsak a békéshalas pecázást, hanem a rablóhalazást is.

Azt tudjuk, hogy a Habony-Rogán politikai boszorkánykonyhában a bulvárnak óriási szerepe van a közelgő a '22-es választásokra készülve. A legfontosabb feladat az, hogy az amúgy ellenszenves kormányközeli figurákból legalább semleges, de mindenképpen emberarcú közszereplőket fabrikáljanak. Így volt ez Mészáros Lőrinccel is, akivel az Index készített egy szürreális interjút.

Mészáros-interjú: találja ki, hányszor kerül szóba a Maldív-szigetek, a Mátrai Erőmű, a felcsúti tao-pénzek, Simicska Lajos és a Mediaworks! "Az Index elsőként kapott lehetőséget, hogy kérdezze azt a vállalkozót, aki az elmúlt öt évben meghússzorozta vagyonát. Magyarország leggazdagabb embere állta a sarat, nemcsak vagyonáról, vállalkozásairól beszélt, hanem családjáról is" - így vezette fel a portál, hogy interjút készíthetett Mészáros Lőrinccel, Orbán Viktor néhány év alatt dollármilliárdossá váló gyerekkori barátjával.

Most pedig a Borsnak kellett egy olyan képet festenie Áder Jánosról, mint aki nem a fideszes törvények egyszemélyes aláírója. Áder János csak egy jó fej, kissé unalmas horgász, aki tud anekdotázni. Kire lehetne ő veszélyes, nem?!

Alább az interjú kérdései: