Dudás Róbert szerint újabb késdöfés lehet a vidéki életbe a postai átalakítás

Dudás Róbert, a Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője közösségi oldalán üdvözli, hogy a béremelés mellett még új motorokat is kapnak a postai kézbesítők, azonban felhívja a figyelmet egy olyan dologra, amelyről nem esett szó: a háttérben zajló kistelepülési kézbesítési átszervezésére.

A politikus szerint ez utóbbi miatt már most sokan felmondtak, s ki tudja, mennyien fognak még, mindez pedig rengeteg falusi lakos életét befolyásolja döntően.

Dudás felhívja a figyelmet arra, miszerint sok helyen fog megszűnni az a bevett gyakorlat, hogy a kézbesítő a települési postán kezdi a napját, majd ott is fejezi be az elszámolást követően. Ehelyett - közli Dudás - egy központinak kinevezett településre reggel átbuszozik a kézbesítő, ott felveszi a leveleket, pénzt és minden mást, felül a mopedjére, és ha kell, akkor térdig érő hóban is visszamegy a falujába, elvégzi a feladatát, délután visszamotorozik a központba, elszámol, majd hazabuszozik.

Nos, erre mondta már az első pillanatban sok kézbesítő, hogy akkor inkább viszlát. Abba már bele sem merek gondolni, hogy mivel ezáltal lecsökken a helyi postákon a feladat, akkor ez befolyásolni fogja a hivatali nyitvatartást, az ott dolgozók besorolását, bérét? Vagy esetleg bezárásra kerülnek a kis falusi hivatalok? Ismét kitaláltak valamit a pesti klímás irodában úgy, hogy eszükbe sem jutott, hogy ez a valóságban mit fog jelenteni, és mennyi ember életét keserítheti meg és lehetetlenítheti el

- összegzi a jobbikos politikus, hozzátéve, a postai dolgozók munkája a vidék Magyarországán sok millió ember életét segíti a mindennapos ügyintézésben.