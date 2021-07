Tolna megye 1-es számú választókerületében Dr. Bozsolik Róbertet támogatja a Jobbik

Jakab Péter, a Jobbik elnöke Facebook-oldalán jelentette be, hogy pártja Tolna megye 1. számú választókerületében Dr. Bozsolik Róbertet támogatja.

Mint posztja írja, "Dr. Bozsolik Róbert második ciklus óta Bátaszék város polgármestere. Városvezetőként azt tapasztalja, hogy az emberek értékelik a tisztességes, becsületes, a közösségért végzett munkát, de emellett vágyják a fejlődést, a helyi lakosság életkörülményeinek javítását".

A magyar néppárt miniszterelnök-jelöltje hangsúlyozta, "Bozsolik a közigazgatásban eltöltött 25 év alatt jegyzőként és városvezetőként testközelből tapasztalta meg az önkormányzati és állami rendszer hibáit és hiányosságait".

Vallja, hogy a pontszerű beruházások helyett komplex vidékfejlesztési stratégiára van szükség: tisztességes béreket biztosító munkahelyekre, az agrárium fejlesztésére, XXI. századi szolgáltatást nyújtó településekre és összetartó közösségekre

- fogalmazott.

A közös jelöltbemutató videóban Jakab arról is beszélt, hogy Bozsolik nemcsak győzni tud, de kormányozni is, márpedig most mindkettőre szükség van: először ugyanis győznünk kell, utána pedig kormányozni. Úgy véli, nagy feladat vár rá a Parlamentben.

Dr. Bozsolik Róbert az ország fejlődéséért elengedhetetlennek tartja a vidék, az elmaradott Dél-Dunántúli régió, Tolna megye felzárkóztatását.

A változás és a fejlődés erejét abban látom, hogy civil jelöltként egyesíteni tudom mindazoknak az erejét, akik ugyan a világról nem ugyanúgy gondolkodnak, de hisznek a demokráciában. Akik nem egy párt, egy gazdasági érdekcsoport, hanem a magyar emberek érdekeit akarják szolgálni és akik végre valódi rendszerváltást akarnak

- mondta.