A Fidesz-szekta lassan eléri az emberölés tabuját?

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Jakab Péter csütörtökön mutatott be egy videót Facebook-oldalán, ami eredetileg arról szólt volna, hogy a fonyódligeti Erzsébet-tábor felújítását hogyan végzi Mészáros Lőrinc építőipari érdekeltsége. A felvételt azonban megzavarta egy férfi, aki a munkaterületet elhagyva, a közterületen forgató stábot megcélozva, teljesen szándékosan rátolatott Jakab Péter Jobbik-elnök és Steinmetz Ádám olimpiai bajnok országgyűlési képviselőkre, valamint a velük lévő stábra.

A videón egyértelműen látszik az is, hogy a férfi tudatában volt tettének, célja a provokáció volt, hiszen a munkagéppel elfért volna mellettük is, de ha nem, akkor is méterekkel hátrébb kellett volna megállnia és szóban figyelmeztetnie az útjában lévő személyeket. Az is tisztán kivehető, hogy miután jelezték számára a balesetveszélyt, még mindig közelebb tolatott a géppel a neki háttal álló emberekhez, akik a tolató hangjelzés ellenére nyilván nem feltételezték, hogy valaki direkt el akarja őket gázolni, vagy legalábbis valóban ezzel akarja őket fenyegetni.

Természetesen a 2022 utáni, jól jövedelmező pozícióit féltő fideszes sajtó a központi utasításnak megfelelően arról kezdett beszélni, hogy a jobbikosok tehetnek mindenről, akik sértegették (nem történt meg) a „munkásembert”, miközben munkaterületen álltak (nem munkaterületen álltak), de nekünk természetesen nem a mélyszegénységből és demenciából politikai tőkét kovácsoló, önmagát jobboldalinak vizionáló, de valójában kokainos-prostis-magángépes életvitelt folytató NER-virgoncok gyenge próbálkozásaira kell figyelnünk, hanem sokkal inkább arra a morális pozícionálásra és önmeghatározásra, ami értelmében

már nem számít tabunak az sem, ha valaki szándékosan az életét veszélyezteti másoknak pusztán azért, hogy így adjon hangot vélt vagy valós sérelmeinek.

Ezen a szinten pedig már tényleg nem az a kérdés, hogy ki jobboldali, ki baloldali, kinek a Jakab, kinek a Gyurcsány vagy kinek az Orbán, hanem sokkal inkább az, hogy a kormány miért nem tapossa be a féket ahhoz a ponthoz közeledve, amikor szélsőségesen fanatizált követői fizikai erőszakhoz folyamodnak a tőlük eltérően gondolkodó magyarokkal szemben, legyen szó egy építkezésről, egy tüntetésről vagy bármilyen más élethelyzetről.

Ebben pedig világos felelőssége van az olyan fideszes lapoknak is, akik most a közveszélyt okozó elkövető pártját fogják pusztán azért, mert megbízásuk értelmében következetesen a Jobbik ellen kell felszólalniuk.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltjének pénteki posztjából egyébként kiderült az is, hogy a Magyar Nemzet és a Hír TV nevét használó fideszes aktivisták már azzal kapcsolatban keresték őt, hogy mivel ő a hibás mindenért, bocsánatot kér-e.

Nyilvánvaló, hogy ha Jakab Péter és Steinmetz Ádám helyett fideszes képviselőkkel történt volna meg ugyanez, a kormánypárti sajtóban szó sem lenne megértésről, sőt a „jómunkásember” azóta is egy fogdán ülne (mi több, ebben a rendszerben valószínűleg úgy utánamennének, hogy biciklinél komolyabb gépre az életében nem ülhetne). Innentől pedig nincs miről beszélni - hazugság van, fanatizmus és elmebetegség. Nem kellene, hogy ez tovább fertőzze a társadalmat, mert annak áldozatai lesznek.