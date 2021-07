Orbán Viktor: Ma elérjük az 5,5 millió beoltottat, újabb enyhítések jönnek

Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos péntek reggeli Kossuth Rádióban tett látogatása során elmondta, hogy ma késő délutánra elérhetjük az 5,5 millió beoltottat, ami után újabb enyhítések lépnek majd életbe. Vagyis sehol sem lesz kötelező a maszkviselés, védettségi igazolvány nélkül lehet belépni az éttermekbe, szállodákba, előre váltott jegyes kulturális eseményekre. Azonban három helyen továbbra is maradnak a szigorú korlátok: sportrendezvényeknél, zenés-táncos rendezvényeknél, illetve zárt térben tartott koncerteseményeknél.

Felkészültünk a negyedik hullámra

A negyedik hullám kapcsán kiemelte, hogy a tegnapi kormányülésen erről is beszéltek. Álláspontjuk szerint a delta variáns azokra veszélyes, akik nem oltották be magukat. Úgy gondolják, hogy akik beoltották magukat, azoknál ez a variáns bagy valószínűséggel nem okoz komoly károsodást. Az oltások 90%-ban hatásosak. 100 emberből 10 még a legjobb esetben is újrafertőződhet - tette hozzá a miniszterelnök, aki kiemelte, a kormány megnézte a legrosszabb eseetben mennyi kórházi ágyra lehet szükség, és hazánk ebben a tekintetben felkészült a negyedik hullámra.

Még nem lesz harmadik oltási kör

Orbán hangsúlyozta, hogy egyelőre nem oltunk harmadszorra.

Ha valaki nem oltat, azt nem tudjuk megmenteni a fertőzéstől. A harmadik oltással azért vagyunk bizonytalanok, mert nem tudjuk, ennek milyen hatása lenne

- tette hozzá. A miniszterelnök ebben a tekintetben egyetlen dolgot figyel, hogy a gyógyszergyártó cégek vállalják-e a felelősséget azért, hogy ha beadunk harmadik oltást, akkor milyen következmények várhatók. Ma ez egy nem lezárt vita - folytatta.

Az egekbe szökött építőipari anyagok árai miatt kiviteli korlátozás jön

A hirtelen megugrott építőipari árakra reagálva Orbán elmondta, hogy októbertől kiviteli korlátozást rendeltek el. Mint kifejti, azért szaladtak el az árak, mert megnőtt a kiviteli mennyiség bizonyos építőipari termékek esetén. Ennek megoldásaként a kormány a kivitel esetében bejelentési kötelezettséget vezet be és állami elővásárlási jogot. De döntöttek a távmunka kiszélesíítéséről, exporthitel biztosításáról, de 3 éves bértámogatást is kötöttek a MÁV-val, Volánbusszal és a többi állami tulajdonban lévő cégekkel. 3 éves bérmegállapodás jön ezekkel a cégekkel.

Bizonyos termékeknél egy árszint felett elvonjuk az ár 90%-át, extraprofit adót vezetünk be

- emelte ki.

Van egy gyarmattartó tempó

Arra kérdésre, hogy mi a baja az LMBTQ-lobbinak a gyermekvédő törvénnyel, Orbán Viktor kifejtette, hogy van egy übermensch, egy gyarmattartó tempó, és a holland miniszterelnök ezt képviseli.

Azt hiszik majd ők megmondhatják, hogy mi hogy neveljük a gyermekünket

- így véli a miniszterelnök aki azt látja, hogy Nyugat-Európában úgy döntöttek, hogy NGO és civil szervezetek érzékenyítő kampányokat csinálhatnak óvodákban és iskolákban. Ezzel szemben a magyar kormány azt gondolja, hogy a szülőknek kell dönteniük a gyerekek neveléséről.

A konzultáció dönt a migrációról

Orbán elmondta, hogy a magyar határokon jelenleg sokkal nagyobb a nyomás, mint a járvány elmúlt 16 hónapjában. A migrációs kérdésben a komány a nemzeti konzultációt követően dönt majd.