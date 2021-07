Keresztesy Gergő: A fiatalok egyre jobban nyitnak a politika felé

Miért változtatott a kormány az ifjúságpolitikáján? Meg tudja-e szólítani a kormányzat a fiatalokat? Miután több mint 130 ezer új választó lesz a 2022-es országgyűlési választásokon kardinális kérdéssé vált a Fidesz részéről, hogy valamilyen módon megpróbáljanak eljutni a fiatalokhoz. Azonban egyelőre igen kevés eséllyel teszik meg ezt, hiszen a legfrissebb kutatások szerint a fiatalok többsége inkább az ellenzéki pártokat támogatja, ezek közül pedig kiemelkedik a Jobbik, amely nemcsak országosan, de a fiatalok körében is az egyik legerősebb ellenzéki párt. A Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnökével, Keresztesy Gergővel készítettünk interjút.

- Ismét emelkednek az albérletárak, a legtöbb egyetemista fiatal pedig csupán egy szobát képes megfizetni, mert nincs elég kollégiumi hely. Mivel lehetne ezt a problémát orvosolni? Milyen a helyzet vidéki nagyvárosokban?

Ma már vidéken sem egyszerű. Ez egy elég régóta fennálló probléma, ami évről-évre csak egyre nehezebb feladatot támaszt a fiatalok elé. Az egyetemvárosokban is elszabadultak az ingatlanárak és az albérletárak. Ha sikerülne átfogó program keretében bővíteni a kollégiumi férőhelyeket, illetve beindulna egy bérlakásepítési program, jelentősen javulna a fiatalok helyzete.

Ezért is annyira fájó, hogy minden egyeztetés nélkül a kormány inkább 500 milliárdos hitelből, a kínai kommunista párt egyetemét akarja Budapestre hozni, az eredeti diákváros méretének, kapacitásának kárára.

Pedig a diákváros már Budapesten jelentős segítséget nyújtana ezen a területen. és akkor az országosan ezer számra kihasználatlanul, üresen álló önkormányzati lakásokról még nem is beszéltem, mint javulást eredményező opcióról.

- Ez a kormány főleg a hitelekben hisz, jó ötlet olyan lakáspolitikát alkalmazni, amely arra épül, hogy lakáshitellel vagy CSOK-kal jussanak lakáshoz a fiatalok?

Nem tartom szerencsésnek azt a „támogatási rendszert, amelyben egy fiatalnak 20 milliós lakáshitellel kell nekiindulni a nagybetűs életnek. Ez, főleg a mai világban elég komoly kockázatokkal jár. Sokkal biztonságosabb, kiszámíthatóbb rendszer lenne az, amit mi már évek óta javaslatként letettünk az asztalra. Bérlakásépítési programot kell indítani, ezeket az átlag albérletárak töredékéért kell bérbeadni a fiataloknak, akik idővel ezeket a lakásokat, ha a szándék megvan megvásárolhatják saját tulajdonba. Ez lenne a valódi, érdemi segítség a mai fiatalok lakhatási problémáira.

- A jövő évre a kormány azt ígérte, hogy a 25 éven aluliak számára az SZJA-mentességet biztosítanak. A Jobbik korábban többször is javasolta ezt a kormánynak, de lesöpörte az asztalról, mi változott mégis, hogy most bejelentette ezt a fajta kedvezményt Orbán Viktor?

A Jobbik javaslatait, köztük az SZJA-mentességet is azzal söpörte le a kormány, hogy szakmaiatlan. Természetesen ez akkor, és most sem igaz. Változás talán abban lelhető fel, hogy Orbán Viktor felismerte, hogy egyáltalán nem biztos a Fidesz győzelme a következő választásokat nézve. Ezt támasztja alá a legtöbb friss kutatás és ehhez társul az is, hogy a Fidesz a fiatalok körében jelentős lemaradásban van az ellenzékhez képest támogatók számában, így kénytelen gesztusokat gyakorolni a fiatalok felé. Nekünk ez abból a szempontból nem probléma, hogy

újra igazol minket Orbán Viktor, hiszen ehhez egy újabb jobbikos javaslat megvalósítására van szüksége.

- Mi az oka annak, hogy a kormány próbálkozik választási gesztusokat tenni a fiatalok felé?

Ahogy az előző kérdés kapcsán már említettem a Fidesz támogatottsága nem túl magas a fiatalok körében. ahhoz, hogy stabil választási győzelmet várhasson a kormány 2022-ben meg kell szólítaniuk a fiatalokat, ami eddig nem volt túlságosan sikeres. A Fidelitas kaszálós akciói, bohócnak öltözve végrehajtott performanszai kevésnek bizonyulnak eddig a fiatalok megszólítására. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a kormánynak fogalma sincs, hogy mégis mivel lehetne megszólítani a magyar ifjúságot.

- Van-e változás azon a téren, hogy az elmúlt években esetleg jobban érdeklődnének-e a fiatalok a politika iránt?

Amióta aktívan foglalkozok politikával, közéleti kérdésekkel, és tevékenyen részt is veszek benne, csak negatív tapasztalatom volt ezzel kapcsolatban. Mostanra viszont nagyon is bizakodó vagyok, fordulni látszik ez a tendencia. Azt látom egyre több fiatal nyitott a kérdésben, érdeklődő, és nagyon bízom abban, hogy ez a tendencia fog folytatódni. Ezzel kapcsolatban számomra teljesen pozitív, hogy az ellenzéki előválasztáson azok a már 17. életévüket betöltött fiatalok is részt vehetnek, akik 2022 tavaszán első szavazók lehetnek.

- Hol lehet találkozni a Jobbik Ifjúsági Tagozatával személyesen a nyáron?

A legkiemelkedőbb helyszín az EFOTT fesztivál lesz augusztusban. Ezen kívül elindult az országjárása a jobbik miniszterelnök-jelöltjének Jakab Péternek, akit rendre kísérnek a helyszínekre az ifjúsági tagozat tagjai is, illetve a legtöbb jelöltünk által meghirdetett utcafórumon, standoláson is ott leszünk.