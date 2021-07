Könnyed humor, érzelmi hullámvasút meg egy kis agytorna Pokorny Liával és Király Dániellel

Még bőven a kávéját kortyolgatta, süteményét majszolta a fővárosi Rózsavölgyi Szalon közönsége, mikor már a vasúti kupét szimbolizáló színpadon volt Janet (Pokorny Lia), a szabályokhoz rigorózusan ragaszkodó pszichológus. Elővette a The New York Timest, és elkezdett keresztrejtvényt fejteni, nem zavartatva magát a közönség beszélgetésétől.

Jerry Mayer: Keresztül-kasul (eredeti címe: 2 Across) című vígjátékának színházi világban már nem is olyan szokatlan kezdését Josh (Király Dániel) utolsó pillanatos érkezése lendíti előre. A különc, lázadó fiatal srác szinte mindenben ellentéte Janetnek. Egyetlen közös bennük a keresztrejtvény szeretete, de Josh még azt is félbehagyja, ha nem sikerül megfejtenie.

A két személy beszélgetésbe elegyedik, majd mint egy keresztrejtvényben tűnik elő rubrikánként (vagy rublikánként?) életük fontos kihívása, megoldandó problémája: Josh az apjával, Janet pedig a fiával áll látszólag feloldhatatlan konfliktusban, ezeket végül egymás segítségével oldják meg. A két főhős lelki világa végül mély érzelmi kapcsolatban, szerelemben teljesedik ki.

Happy end Rózsavölgyi Szalon / Facebook

Ez így olvasva egy ZS-kategóriás darabnak vagy egycsillagos keresztrejtvénynek tűnik, de

ahogy egy valamirevaló rejtvény, úgy az élet sem ilyen egyszerű.

Egy-egy elrontott sor keresztülhúzza a megfejtés lehetőségét, és radírozhatjuk ki a rosszul beírt szavakat. A műben látunk is ilyet mindkét fél részéről.

A két szereplő karakterfejlődése, a nyárspolgárság, illetve a szabados lazaság levetkőzése olyan kristálytisztán követhető figyelemmel a darab kilencven perce alatt, ahogy egy fejtés alatt levő keresztrejtvényben is lassan előtűnik a megoldás. A színészek játéka tökéletesen kiegészíti egymást, tehát Dicső Dániel rendező remek munkát végzett velük. Azt nem mondjuk, hogy az előadás valamennyi pillanatában egyenrangúak, de

hogy épp melyikük a rejtvény és melyikük a megfejtő, az folyamatosan változik,

és ez adja a darab dinamikáját.

Hogy ki dominál, az folyamatosan változik Rózsavölgyi Szalon / Facebook

A színpad hátterét adó vízszintes és függőleges, változó színű ledsorok végig már-már szájbarágósan sugallják, hogy a keresztrejtvény az élet metaforája, mely egyébként mindkét szereplő szájából explicite el is hangzik.

A minimalista díszlettel, a két, ide-oda gurítható vasúti paddal is hatalmasat alkotott Enyvári Péter díszlettervező.

A díszlettárgyak proxemitásukkal és elrendezésükkel remekül érzékeltetik, hogy a darabban Janet és Josh az adott pillanatban épp milyen viszonyban állnak:

„fasírtban” vannak, megfejtik egymás életének rejtvényeit vagy már a legintimebb kapcsolatba kerülnek.

A díszlettárgyak szinte együtt mozognak a szereplőkkel Rózsavölgyi Szalon / Facebook

Egy nagyon könnyed, fergeteges humorral megspékelt érzelmi vígjátékot láthat az, aki a darabot megtekinti a Rózsavölgyi Szalon színpadán, majd elgondolkodhat azon, mi az, ami négy betű, isszák és viselik is.

(Jerry Mayer: Keresztül-kasul. Rózsavölgyi Szalon. Rend.: Dicső Dániel. Szereplők: Pokorny Lia, Király Dániel)