Süle Zsolt: „Ne szokjuk meg a rosszat, merjünk tenni és cselekedni egy szebb, jobb országért!”

"Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is" - Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta ezt pártja jelöltjeivel kapcsolatban.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik színeiben az előválasztáson induló politikusokat, és terveiket.

A Jobbik Veszprém megye 4-es számú választókörzetében Süle Zsoltot indítja. A pápai önkormányzati képviselő tisztában van azzal, hogy a térséget komolyan sújtja az elvándorlás, a rossz úthálózat, vagy épp a nem megfelelő egészségügyi ellátórendszer, ezekre mihamarabb választ kell találni. Szerinte ugyanakkor nekünk is tennünk kell a társadalmi igazságosságért. Interjú.

Komoly potenciál van az ellenzéki előválasztásban, főleg, ha azon minél több választópolgár vesz részt.

Hazánkban még nincs gyakorlata az előválasztási rendszernek, viszont én reménykedem benne, hogy az őszi esemény megmozgatja az embereket és nagy számban vesznek részt ezen. Hiszen így nem különböző alkuk, hanem a választók fogják kijelölni azt a legmegfelelőbb jelöltet, akinek le kell győznie a fideszest. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az ellenzéki pártok együttműködését és az előválasztást a Fidesz kényszerítette ki. Hiszen olyan viszonyokat teremtett a média területén, olyan módon változtatta meg többször is a választási rendszert, hogy egyedül egyetlen párt sem tudja legyőzni.

Csak egy olyan ellenzék képes a győzelemre, amely szorosan együttműködik egymással és az ország érdekében okos és hasznos kompromisszumokat köt. És én úgy látom, jó úton haladunk.

Most - az előző választásokkal ellentétben - nem oszlanak meg majd az ellenzéki szavazatok, és egy az egy ellen meg lehet verni a Fidesz jelöltjét.

Veszprém 4-es választókerület igazi csatatérnek számít, hiszen a Fidesz 2018-ban alig több mint a szavazatok 50 százalékával nyert. Mi változott azóta?

Választókerületünk rengeteg településből áll és viszonylag nagy területen helyezkedik el. A Bakony szívében található Zirc városa, amely a második legnagyobb település, Devecser pedig a Somló hegy szomszédságában, a harmadik a lélekszámot tekintve. A választókerület központja Pápa, amely még annak ellenére is a legnépesebb település, hogy az elmúlt 20 évben a lakosságszáma 10 százalékkal csökkent. További több mint nyolcvan kisebb település tartozik a választókerülethez, melyek az előbb említett városokkal együtt több problémával is küzdenek.

Az itt élő emberek sokkal többet érdemelnének, mint amit az elmúlt évtizedekben kaptak.

Választókerületünk természeti adottságai, területi fekvése kiváló, a mezőgazdaság, erdészet, feldolgozóipar ennél jóval több lehetőséget rejt magában. A pandémia miatt a turizmus erős visszaeséseben volt, de meggyőződésem, hogy ezen a területen is bőven lehet erősíteni. Gondoljunk csak Pápa épített örökségére, a kastélyra, a barokk jellegű Fő-térre, a nagytemplomra, a zsinagógára, a Bakony vadregényes tájai adta szabadidős programokra, vagy a Somló hegy turisztikai és kulináris élvezeteire.

Hogyan lehet javítani ezen a helyzeten?

Az ország és a körzet sok problémával küzd, de talán mindennél fontosabb az emberekben lévő fásultság megszüntetése, az emberek felrázása! Az elmúlt 30 év, be nem váltott ígéreteibe belefásult, szinte mindenbe beletörődő emberek már a legnagyobb tolvajlásra sem kapják fel a fejüket. Sokan észre sem veszik, hogy tőlünk, magyar emberek elől veszik el azt, ami nekünk járna... Meg kell szüntetni ezt a sokakban lévő beletörődést és meg kell értetni az emberekkel, hogy a sorsukat ők irányítják. Ne szokjuk meg a rosszat, merjünk tenni és cselekedni egy szebb, jobb országért! Lássuk be, lehetne sokkal jobb. Amikor elkezdtem foglalkozni a közélettel, amikor önkormányzati képviselő lettem, akkor is ugyanaz motivált, mint most: egy komfortosabb városért, egy élhetőbb és igazságosabb országért dolgozom. Ennek mentén végzem a dolgom és erre kérek felhatalmazást a választóktól.

Hogy vészelte át a választókerülete a koronavírus-járványt?

A járvány még inkább előhozta és felerősítette a már amúgy is meglévő problémákat. A vállalkozói szektor egyik legkevésbé védett szereplőit, a kis és mikró vállalkozásokat érintették leginkább a negatív hatások, amiket a rendkívül csekély kormányzati támogatás miatt nem is mindenki élt túl.

Egyértelműen kimondhatjuk: míg a kormányzat a multikat, a nagy „haveri” cégeket támogatta, a kicsiket cserben hagyta. Ez pedig megbocsájthatatlan bűn volt.

A pandémia még inkább előhozta az egészségügy problémáit. Az amúgy is nagy várólisták még inkább növekednek, az orvos- és szakemberhiány egyre több esetben nyilvánvaló, és egyre komolyabb gondokat okoz. Egyre többször kell magánrendelést keresni, vagy más településekre átmenni a megfelelő ellátásért. Ugyanakkor az egészségügyi alapellátás is egyre drámaibb helyzetbe kerül körzetünkben, és úgy néz ki, az önkormányzatok se képesek ellensúlyozni a helyzetet. Sajnos a kormányzat nem tud, vagy nem akar hatékonyan beavatkozni a negatív folyamatok megállításába.

Önkormányzati képviselőként hogy látja, a kormányzat mennyiben segítette a településeket a világjárvány alatt?

Az önkormányzatokat rendkívül nagy veszteség érte a pandémia és az azt követő intézkedések kapcsán. Ráadásul ezek nagy részét a kormányzat miatt kellett elszenvedniük, hiszen rájuk hárította a kormány az áldozatvállalás nagy részét. Bár a kormánypárti politikusok szeretnek büszkélkedni azzal, hogy az állam kompenzálta a bevételkieséseket és az elvonásokat, sok esetben ez nincs így. Hiszen nem teljes, csak részleges kompenzálásra került sor, ráadásul nem tudhatjuk, hogy az elvett bevételeket a jövőben is kívánják- e pótolni. Sajnálatos az a tény is, hogy az önkormányzatokat egyre inkább az ellenőrzése alá akarja vonni a kormány, egyre inkább szűkítve ezek mozgásterét, szabadságát. Ezen is változtatni kell!

Az ellenzék nemcsak kormány-, hanem rendszerváltásra is készül. Ön szerint mik lennének a legsürgetőbb lépések?

Sajnálatos módon rengeteg gond, megoldandó probléma van. Az új kormányzatnak ezek tucatjaival kell szembenézni. A legfontosabbakat a már említett „Élhetőbb és igazságosabb országot” jelszó értelmében kell megoldani. Így a legfontosabb cél a munkabérek felzárkóztatás kell, hogy legyen. Hiszen jólétet akarunk minden magyarnak, nem csak a kiváltságosoknak... Ez persze egy hosszabb távú folyamat, de törekedni kell arra, hogy minéle előbb megközelítsük a nyugat-európai bérszínvonalat. Hiszen, ha ez nem következik be, válságos méreteket ölt majd az elvándorlás, ami már most hatalmas méreteket ölt a választókerületben. Napjainkban közel másfélmillió nyugdíjas magyar ember él megalázóan kevés nyugdíjból. A téli időszakban sokszor az a kérdés merül fel náluk, hogy élelmet vagy tüzelőt vegyenek-e. Elengedhetetlen az alacsony nyugdíjak rendezése is, hogy minden szépkorú méltó életet élhessen több évtized munka után.

Mint már az előzőleg beszéltem róla elengedhetetlenül fontos a kisvállalkozások mostaninál hatékony támogatása, hogy kiszámíthatóbb, biztosabb jövő elé nézzenek. Egy élhetőbb országhoz hozzátartozik a megfelelő infrastruktúra kialakítása is, így az úthálózat fejlesztése, és minőségibb karbantartása, hiszen ezzel is nagy gondok vannak. Évtizedes lemaradásban vagyunk ezen a téren még az ország fejlettebb részeitől is, nemhogy a nyugattól. Szintén elmaradhatatlan az egészségügy rendbetétele. Az orvosi ellátás gyorsabbá, hatékonyabbá tétele életeket menthet és rengeteg bosszúságtól kímélné meg az embereket... Az nem járja, hogy fizetjük a TB-t, de amennyiben gyors és alapos ellátást akarunk, a magánegészségügy felé kell fordulnunk. Viszont sokan vannak, akik ezt nem tudják megfizetni. Az egészséghez joga van mindenkinek, így a szegényebbeknek is meg kell adni a gyógyulás lehetőségét. Tudom ez sok pénzbe kerül, de ne a mi egészségünkön spóroljon a kormány, miközben annyi minden (kevésbé fontos) dologra jut pénz!

Mondhatnám, hogy hasonlókkal kampányolt a Fidesz 2010-ben is.

Igen, ezért lenne nagyon fontos, hogy visszaállítsuk a társadalom igazságba vetett hitét.

Ez meg kell, hogy jelenjen az igazságosabb közteherviselés terén, de a mindennapokban is. Az előrejutásban, a boldogulásban ne a párttagkönyv, ne a haveri kötődés, hanem a tehetség, a szorgalom és a tudás legyen a mérvadó! Elég legyen abból, hogy a fideszes oligarchák, haverok kisajátítják az országot, elvegyék mások elől a levegőt. A mutyiknak, a lopásnak, a családi-bizniszeknek az ideje lejár. Fizessenek meg a tolvajok!