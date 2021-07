Hazudott a TV2 a Jobbikról, most a bírósággal ellenkeznek, végrehajtást indítottak ellenük

A Jobbik két esetben is végrehajtási eljárást volt kénytelen indítani a fideszes TV2-vel szemben, mert a szokás szerint jogerősen elvesztett sajtópereik után nem hajlandóak beolvasni a bíróság által elrendelt helyreigazítást – közölte a legnagyobb ellenzéki párt csütörtökön.

Közleményükben azt írták, a TV2 Tények című híradójának kellene helyreigazításokat közölnie azt követően, hogy a bíróság is kimondta:

hazudtak abban, hogy a 2018-as őszi kiskőrösi frakcióülésen az ott lévők megünnepelték a Sargentini-jelentést, és koccintottak Soros egészségére, ahogy hazudtak abban is még 2019-ben, hogy a Jobbikban Soros tanácsadói megtiltották a magyaros ruhák viselését, és hogy Jakab Péter emiatt nem hord ilyeneket.

A bíróság tehát megállapította a módszeres hazudozást, de a Fidesz propagandatelevíziója eddig nem volt hajlandó eleget tenni a kötelezettségének – azaz beismerni nézőinek a permanens félretájékoztatást – írták, egyben a több száz hasonló sajtóper folytatásaként ez is rámutat arra a technikára, hogy a kormánypárti sajtó szándékosan úgy terjeszt hazugságokat a választási kampányokban, hogy tudják, arról a bíróságok csak évek múlva fognak dönteni, amikor már nem számít.

A végrehajtás – ami ilyenkor következik – végső esetben akár rendőrséggel is kikényszeríthető lesz, ahogy az is, hogy a fideszes lakájmédia végre igazat mondjon, bármennyire is távol áll tőlük ez – olvasható a Jobbik közleményében.