Három elhunyt és 102 új fertőzött - ismét rosszabbodnak a járványügyi adatok

Hétvégén hárman haltak meg koronavírus-fertőzésben és 102 magyar állampolgárral nőtt a fertőzöttek száma - írja a tájékoztató portál.

Ezzel 808 539-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 30 007-re, a gyógyultaké 741 509-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 37 023. Kórházban 73 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 1649-en vannak, a mintavételek száma 6 210 862-re nőtt.

Tudatták azt is, hogy a szomszédos országok határai mentén élőket is fogadják oltásra, ezzel tovább növelve Magyarország járvány elleni védettségét. A Kárpátalján élők bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon adathatják be maguknak az oltást. A Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából érkezők az erre a célra kijelölt kórházak oltópontjaira mehetnek oltásért. Felhívták a figyelmet arra, hogy akik Magyarországon szeretnék beadatni maguknak az oltást, mindenképpen hozzák magukkal az útlevelüket, a személyi irataikat és a lakcímüket igazoló közokiratot - írja az MTI a portálra hivatkozva.

Közölték: már elérhető az EU-n belüli utazásokhoz az uniós oltási igazolás. Az unión belülre utazást tervező állampolgároknak azt javasolják, hogy digitálisan töltsék le, vagy az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT) lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást, ehhez a honlapon oktatófilmet is találnak. Az uniós igazolás nem minősül úti okmánynak, nem állítják ki és nem küldik meg hivatalból.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (144 266) és Pest megyében (112 121) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 695), Győr-Moson-Sopron (44 468) és Hajdú-Bihar megye (42 623). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 776).