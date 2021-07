Dömötör Csaba: a nemzeti konzultációban is helyet kap az oltóanyaggyár ügye

A vakcinagyártás stratégiai jelentőségű kérdés, hosszú távon határozza meg életünket és védelmi képességeinket, ezért döntött úgy a kormány, hogy a most induló nemzeti konzultációban is helyet kap az oltóanyaggyár ügye - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn Debrecenben, amikor megtekintette az egyetemi innovációs központ épületét, és mellette a leendő oltóanyaggyár területét, számol be róla az MTI.

Dömötör Csaba hozzátette:

az ilyen konzultációk mindig megerősítették a kormányzati döntések alapjait, ezért is biztatunk mindenkit arra, hogy mondja el véleményét.

A kormány mintegy 55 milliárd forintot biztosít a hazai oltóanyaggal kapcsolatos kutatásokra, fejlesztésekre és a gyár felépítésére - jelezte az államtitkár.

Dömötör Csaba szerint az elmúlt hónapok egyik fontos tanulsága, hogy krízishelyzetben felértékelődik az önellátás, a saját lábon állás képessége.

Ez járvány idején igaz a védőfelszerelésekre, és kiváltképp igaz az oltóanyagokra. Mindannyian emlékszünk rá, milyen intenzív verseny bontakozott ki a világ gyakorlatilag minden országa között, hogy minél előbb, minél több vakcinához jusson

- mondta, hozzátéve: Magyarország eredményes volt ebben a versenyben, ennek is köszönhető, hogy az uniós országok védettségi sorrendjében a másodikok vagyunk. Ezért indulhatott hamarabb újra az élet hazánkban - mondta.

Hosszú távon azonban - folytatta - meg kell teremtenünk az önellátás képességét is. Ezt szolgálja majd a debreceni oltóanyaggyár, amely óriási előrelépést jelent abban, hogy jelentősen csökkentsük a külföldi gyártóktól való függésünket.

Hozzátette: jelenleg a tervezési szakaszban vagyunk, de még a nyár folyamán megtörténik az alapkőletétel. Ezt követően a tervek szerint az oltóanyaggyár már a jövő év végén megkezdheti működését.

Dömötör Csaba fontos körülménynek nevezte, hogy a gyárban többféle technológiát is alkalmaznak majd, amelyek lehetővé teszik akár magyar, akár nemzetközi fejlesztésű vakcinák gyártását is.

Pósán László (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője jelezte: Debrecenben nagy hagyománya van a kutatásnak, a Debreceni Egyetem (DE) egyik stratégiai területe az egészségipar fejlesztése.

Ma már a felsőoktatás nem csak az oktatás és a kutatás területe, hanem erőteljes a gazdasági élettel való kapcsolata is az innováció területén - tette hozzá megjegyezve, hogy az országban a DE alakított ki ma is jól működő ipari klaszterhálózatot. A képviselő szerint az egyetemi modellváltás tovább segíti ennek a fejlesztését.

Pósán László elmondta, a Debreceni Egyetemen és környezetében rendelkezésre áll a szükséges tudás ahhoz, hogy a gyár biztosítsa az önellátást a járványokkal és a fertőző betegségekkel szemben védő oltóanyagból a magyarok, illetve a Kárpát-medence számára. A leendő oltóanyaggyárat az egyetem tulajdonában lévő cég fogja működtetni - fűzte hozzá.