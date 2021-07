Milyen hatással volt a pandémia a munka világára és az álláskeresésre? (x)

A Covid-19 világjárvány sok mindenre hatással volt, többek között a munka világára és az álláskeresésre is. Sok minden változott az elmúlt időszakban a pandémia hatására, és ezek közül vannak olyanok, melyek hosszú távú változásnak bizonyulnak. Nézzük hát, hogy mi a helyzet jelenleg a munka világában, hogy állnak a bérek és az álláskeresők!

Az európai bérek alatt a hazai átlagbérek

Bár folyamatosan hallani, hogy nőnek az átlagfizetések, még közel sem értük utól a nyugati béreket. Kutatások rámutattak, hogy míg Magyarországon egy cégvezető 6.000 EUR-os fizetést is kaphat, addig Németországban ugyanez 16.000 EUR is lehet. Katonák esetén itthon 1.100 EUR összeggel számolhatunk, de Finnországban egy katona 3.400 EUR-t is hazavihet. Azaz látható, hogy sokkal magasabbak az európai fejlettebb államokban kapható bérek.

A bérek alakulása határon belül

Nem csak az országok között, de országhatárokon belül is különbségek vannak. Magyarországon nagyon Budapest-centrikus a bérezés, ott vannak a legmagasabb fizetések. De ennek aránya az utóbbi időben csökken. Feltehetően ehhez a pandémiának is köze van, ahogy az átlagbérek növekedéséhez is. Sokkal több otthonról végezhető munka van ma, mint a járvány előtt. Így a munkavállaló nincs helyhez kötve, akár külföldön, magasabb bérért is tud dolgozni, megfelelő nyelvtudással.

A pandémia hatásai a munka világára

Kutatások szerint a munkavállalók 90%-a nem akar visszatérni az irodába, hogy ott dolgozzon. Nagyon sokan megszerették a home office-t, és szeretnének élni vele a jövőben is. A legtöbb alkalmazottnak nincs szüksége a mindennapi érintkezésre a kollégákkal, egyszerűen nem igénylik. Vannak viszont olyanok is, akiknek ez most is kifejezetten hiányzik. Épp ezért átalakulóban van az irodák szerepe. Várhatóan nem is egyfajta kötött munkatérként kell rájuk gondolni majd a jövőben, inkább egyfajta közösségi térként funkcionálnak majd.

Ma már nem a végzettség az első és legfontosabb

Rájöttek a cégek is, hogy hiába a kiváló végzettség, ha nem működik a kémia. Míg a tudást akár útközben is megszerezhetik a munkavállalók, addig a hozzáállás, az affinitás, a kommunikáció, a kreativitás inkább adott. Elengedhetetlen, hogy jól lehessen együtt dolgozni a munkavállalókkal, így ezek a tulajdonságok nagyon fontosak, fontosabbak a tökéletes szaktudásnál. Ezek a tulajdonságok és egyáltalán a személyiség viszont nehezen jön ki egy hagyományos önéletrajzban. Ezért javaslom, hogy hozz létre Self branding profilt a DreamJo.bs oldalán, és jelentkezz a szintén formabontó állásajánlatokra.

A pandémia hatása az álláskeresésre

A pandémia miatt sok helyen fejlesztettek olyan dolgokat, amelyekre eddig nem is gondoltak volna (pl. automatizáltak). Ezek eredményezhetik azt is, hogy egyes szakmák akár el is tűnhetnek. Emellett a stabilitásra törekedve csökkent a passzív álláskeresők száma.