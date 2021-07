(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Magyar emberek. Sőt, szimbolikusan, jelentőségét írott formában kiemelendő, inkább így: MAGYAR EMBEREK. Ez jobban visszaadja vizuálisan, hogy folyamatosan vívott harcaiban a Fidesz számára mekkora jelentősége van a magyar emberekre, mint hivatkozási alapra. Akár itthonról, akár külföldről éri kritika a kormány egy-egy döntését, a jól bejáratott narratíva szerint ilyenkor egyenesen a magyar embereket támadják, ezt a kommunikációt pedig nehéz nem úgy értelmezni, hogy a Fidesz üzemszerűen tolja maga elé pajzsként az ország teljes lakosságát. Miközben legalább annyi magyar ember nem, vagy nem mindig ért egyet azzal, amit a kormány tesz, mint amennyi igen.

Jobb híján tudomásul véve, de bele nem nyugodva megállapítható, hogy a politika sajnos olyan terep, ahol a szavak és a tettek között nagyon gyakran nem harmonikus az összhang ­– hogy ilyen cizelláltan fejezzem ki azt, hogy mekkora súlya van a politikai haszonszerzés céljából megfogalmazott gondolatoknak, mondatoknak, jelszavaknak. Mert például hol érhetjük tetten a magyar emberek (MAGYAR EMBEREK) érdekeit, amikor teljesen nyilvánvalóan politikai alapon szenved hátrányt egy város lakossága pusztán azért, mert többségük ellenzéki, jelen esetben jobbikos polgármestert, nem mellékesen ugyancsak jobbikos országgyűlési képviselőt választott meg. Ahogyan tette ezt Dunaújváros, és ahogyan most a kormány döntése értelmében a település nem számolhat azzal a bevételével, amit a dél-koreai Hankook fizetett be iparűzési adó formájában.

Ugyanis ­– ahogyan az Alfahír is megírta - kihirdették azt a kormányrendeletet, mely létrehozza a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezetet. A rendeletben érintett helyrajzi számok olyan ingatlanokon levő beruházásokat érintenek, melyeket Rácalmás, illetve Iváncsa Dunaújváros hathatós (pénzügyi) segítségével valósított meg. Cserébe a két település a mezőföldi nagyvárossal olyan – most is érvényes és hatályos – polgári jogi szerződést kötött, mely szerint az ebből származó iparűzési adót 50-50 százalékban osztják meg a kistelepülések és Dunaújváros között. Most ezt a Dunaújváros korábbi, fideszes vezetése által kötött megállapodást rúgja fel az Orbán-kormány teljes egészében, és az ebből származó iparűzési adó elosztását egy az egyben a fideszes Molnár Krisztián irányította Fejér Megyei Közgyűlésre bízta.

Nem egyedi ez a meglehetősen feltűnő politikai motiváció, amikor a kormánynál láthatóan az dönt a pénzek megítélésénél (lásd itt), hogy adott település élére fideszes, vagy ellenzéki vezetést választottak-e meg a magyar emberek. A MAGYAR EMBEREK…