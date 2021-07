Kavicsot, gipszkartont, vasrudat és más építőanyagot csak bejelentés után lehet kivinni az országból

A kormány honlapján tették közzé az Orbán Viktor által bejelentett építőanyag-listát amely a kivitelt szabályozza az országból. A listán a kormány szerint csak olyan nyersanyagok és termékek szerepelnek, amiket az ellátásbiztonság szempontjából stratégiainak minősített a kabinet.

Az ellenőrzés szigorát az is jelzi, hogy külön kell majd megjelölni, azt is, hogy mikor és melyik határátlépőn akarják kiszállítani az árut és meg kell adni a fuvarozó jármű adatait. Ezen kívül be kell mutatni előre az értékesítésre vonatkozó szerződést, ha nincs ilyen, akkor az ajánlatot. Nem elég csak a mennyiséget leírni, meg kell jelölni a szerződéses és az aktuális piaci értéket is.

A csatolandó okiratokról elegendő másolatot kell adni a bejelentéshez, azonban a nem magyar nyelven kiállított okiratok esetén azok hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni szükséges.



A nyersanyagok és termékek listája:

- kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy út- vagy vasútkövezéshez használnak, vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is;

- makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék;

- említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; egyes kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is;

- portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is;

- tűzálló cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek,

- salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott vermikulit;

- duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag;

- keverék és áru hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból;

- gipszből készült tábla, lap, panel és egyéb termékek;

- síkhengerelt termék vasból vagy nem ötvözött acélból hidegen hengerelve, plattírozással, lemezeléssel vagy bevonattal, illetve ezek nélkül;

- melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben, valamint melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött acélból, bevágásokkal, bordákkal,

- hidegen alakított vagy húzott rúd vasból, nem ötvözött/nem forgácsolható/acélból;

- melegen vagy hidegen alakított szelvény/szögvas/idomvas/profil vasból, nem ötvözött acélból,

- huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül / nem nemesfémen kívül bármilyen anyaggal bevonva,

- síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, más rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból, valamint síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék, más ötvözött acélból, szögvas, idomvas és szelvény más ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból;

- szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból.