Horváth Ákos: „Én tényleges szolgálatra jelentkezem, nem gombnyomogatónak”

„Az Orbán-kormányt csak a legszélesebb körű összefogással lehet legyőzni. Nem elég az ellenzéki pártok összefogása, többre van szükség: az emberek összefogására!” - Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje így jelentette be, hogy a Jobbik nemcsak pártpolitikusokban gondolkodik, hanem a kormányváltás érdekében civil jelölteket is támogatnak az ellenzéki előválasztáson.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik által támogatott civil jelölteket, és terveiket.

Horváth Ákos szerint Kaposvár és a környező települések az országos átlagtól is leszakadnak, a rendszerváltás óta rengeteg lehetőséget szalasztottak el a helyi vezetők, a Parlamentben pedig olyan civilekre is szükség van, akik már letettek valamit az asztalra a saját szakmájukban. Az ellenzéki előválasztáson Somogy megye 1-es számú választókerületében civilként induló, az üzleti életből érkező Horváth Ákost a Jobbik is támogatja. Interjú.

Ön szerint miért fontos, hogy az emberek részt vegyenek az ellenzéki előválasztáson?

Azért fontos, mert ciklusok óta most először, valódi esély van a változásra. Ez lehetőség arra, hogy az itt élők egy pártkatona helyett egy civilt küldjenek a parlamentbe, egyet maguk közül. A jelenlegi politikai elit leginkább a saját érdekeivel foglalkozik, ezen pedig változtatnunk kell! Az elmúlt három évtizedben az ország sok lehetőséget elhalasztott, ezért is kérem, hogy ezt a lehetőséget most ne szalasszák el, éljenek a szabad választás jogával, és menjenek el szavazni már az előválasztáson is.

Miért döntött úgy, hogy civilként vág bele a nagypolitikába?

A saját bőrünkön érezzük, hogy milyen rosszul működik az ország. A 2019-es önkormányzati választások után sokan megkerestek, olyanok, akik változást szeretnének az ország irányításában, és olyanok is, akik eddig bizonytalanok voltak. Arra biztattak, hogy képviseljem a somogyiak érdekeit. Úgy érzem, megvan bennem az ahhoz szükséges erő és elszántság, hogy valóban képviselhessem a Kaposváron és környékén élők érdekeit.

Nem tart attól, hogy Önt is nemtelen támadások érik?

Elvtelen politikai támadásokban, lejáratási kísérletekben már eddig is bőven volt részem, de nincs félnivalóm, az életemet eddig is mindenki számára átláthatóan éltem.

Miért hozna változást a magyar parlamentarizmusban, ha civilek kerülnek az Országgyűlésbe?

Úgy gondolom, a magyar parlamentarizmusnak az tenne a legjobbat, ha minél több olyan civil kerülne be a parlamentbe, akik a szakmájukban már letettek valamit az asztalra és nem politikusként kívánják az egzisztenciájukat közpénzből felépíteni.

Horváth Ákos

Hogyan mutatná be a választókerületét?

Somogy sok tekintetben az utolsó megyék közé csúszott. Kaposvár és a környező települések az országos átlaghoz képest is egy erősen csökkenő népességű, elszegényedő régió meghatározó részei. Ugyanakkor a Zselic gyönyörű, Kaposvár adottságai kiválóak, az itt élők pedig dolgozni szeretnének, de ez a lehetőség sajnos nem mindenkinek adatik meg.

És ezeken hogyan változtatna, avagy mit tart a legfontosabb feladatának, kihívásának?

Fontosnak tartom a civil kontrollt és az emberekkel történő valódi kommunikációt az álkonzultációk helyett, hogy ne lehessen többé elhallgatni a valódi problémákat a pártérdekek miatt. Változtatni kell a hozzáálláson, ki kell mozdítani az embereket a fásultságból és vissza kell építeni a valódi demokráciát.

Meg kell oldanunk a kórházi várólisták problémáját, valóban vonzó körülményeket kell biztosítanunk az új munkahelyeket létesítő, betelepülő vállalkozásoknak. Át kell szerveznünk iskoláink irányítását, fejlesztenünk kell az eszközállományukat, környezetvédelmi szempontból meg kell vizsgálnunk a biomassza fűtőmű beruházást, újra vonzóvá kell tennünk a közösségi közlekedést - és főként, meg kell állítanunk a rutinszerű közpénzlenyúlást.

Az említett területeket a koronavírus-járvány is tovább terhelte, miközben a kormányzat sokszor a helyi önkormányzatokra hárította a nehézségeket. Az Ön választókerületében milyen tapasztalatai vannak az egészségügyi intézmények működésével, a vállalkozások támogatásával és az önkormányzatok ellehetetlenítésével kapcsolatban?

A vállalkozók nem kaptak valós segítséget, ami felháborító - tudva, hogy a hatalomhoz közelállók milliárdokat tettek zsebre a vírushelyzet idején.

Lakosságarányosan Kaposváron haltak meg az egyik legtöbben a megyeszékhelyek közül, ami mindent elmond a város állapotáról.

Az egészségügyi dolgozók és az önkéntesek viszont fantasztikus munkát végeztek, leginkább nekik köszönhető, hogy nem lett még ennél is nagyobb tragédia.

Az önkormányzatok ellehetetlenítése, a súlyos forráselvonás itt is érezteti a hatását. A polgármesterünk - a város érdekeivel ellentétesen eljárva - asszisztált ehhez, és ezért a hozzá kötődő helyi média sem beszél róla.

Mit gondol, ha 2022-ben kormányváltás lesz Magyarországon, akkor mi lesz a kormányváltó erők legfontosabb feladata?

Harminc évvel a rendszerváltás után végre a tisztességes munkára kell helyeznünk a hangsúlyt, fel kell számolni a mutyizást és a dolgozni akarókat feleslegesen akadályozó túlszabályozást. Hatékonnyá, korszerűvé és emberbaráttá kell alakítani az oktatást, a hivatalokat, az adórendszert és vele együtt az újraelosztást.

Lehetőség szerint tiszta lapot kell adni mindenkinek, de a büntethetőség határát átlépő ügyekben következetesen el kell járni.

Ön hol képzeli el magát a rendszerben, miből venné ki a részét?

Én tényleges szolgálatra jelentkezem, nem gombnyomogatónak - arra most is vannak elegen a parlamentben. Jól ismerem a vállalkozások és a munkavállalók gondjait is, a birtokomban lévő tudást és tapasztalatot pedig gazdasági területen lehet a legjobban hasznosítani. Ezzel Somogy és Kaposvár meggyőződésem szerint csak nyerhet.