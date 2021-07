Sorra bukja a közmédia a Jobbik elleni pereket, ezúttal az Origo állított valótlanságot

Már számolni is nehéz, hogy a Fidesz-közeli sajtóorgánumok valótlan hírek közlése kapcsán pontosan mennyi sajtópert vesztettek el a Jobbikkal szemben. Ebbe a sorba csatlakozik most az Origo kiadója, akik az ellenzéki párt személyiségi jogainak megsértése miatt jogerősen is pert vesztettek a Fővárosi Ítélőtáblán, ahol ezért félmilliós sérelemdíj és a perköltség megfizetésére kötelezték őket - közölte a Jobbik közleményében.

A Jobbikkal szembeni fideszes médiahadjárat a 2018-as országgyűlési választások előtti kampányidőszakban érte el csúcspontját, de az ellenzéki párttal kapcsolatos dezinformációk a mai napig szerves részét képzik a kormánypárti propaganda eszköztárának, ami újabb és újabb vesztes pereket eredményez számukra.

A héten immár másodszorra, kedden ugyanis a 888.hu nevű oldal ellen nyert a Jobbik, mert a revolvermédia az elmúlt néhány évben igazat ritkán mondó Volner Jánosra hivatkozva azt írta le, hogy a magyar néppárt még márciusban egy hét alatt milliós nagyságrendben költött a kormánnyal szembeni Facebook-kampányra. Aztán jött az állami hírcsatorna, ahol a Ma reggel című műsorban hangzott el az a valótlan állítás, miszerint egy korábbi párbeszédes politikus lett a Jobbik Sajtóosztályának a vezetője.