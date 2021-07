Svájcból szerzett jó állapotú berendezést egy tapolcai iskolának Rig Lajos

Jó állapotban levő, modern iskolabútorok érkeztek Svájcból adományként a tapolcai Kazinczy Iskolába. Rig Lajos, a Jobbik Veszprém megyei képviselője a Facebookon számolt be a jó hírről.

Mint írja,

számára rendkívül felemelő érzés egy ilyen eseményben részt venni, segíteni, adni városuk iskoláinak, ezáltal a gyermekeiknek.

A remek külföldi kapcsolatokkal rendelkező ellenzéki képviselő Veszprém megye 3. választókörzetének már több alkalommal is segített ilyen jellegű adományok beszerzésében és célba juttatásában, és ez most sem volt másképp. Egyben köszönetet is mondott mindazoknak, akik az adomány iskolába juttatásában segédkeztek a szervezéstől a szállításon keresztül a rakodásig és a finanszírozásig.

Ilyen egy igazi összefogás, ilyen egy igazi csapatmunka!

– írja posztjában a jobbikos honatya.