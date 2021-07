Pálinkás: „A kormány újra létrehozta a III/III főcsoportfőnökséget”

A BM III/III-as főcsoportfőnökségéhez, azaz a besúgóhálózathoz hasonlította a lehallgatási botrányt Pálinkás József. Orbán Viktor egykori minisztere a Facebookon ezt írta:

Diktatúrák, lator államok eszköztárát használja a magyar kormány saját polgárai ellen. Már tényleg csak a politikai gyilkosságok nincsenek a kormány megfélemlítési eszköztárában?

Az értelmiségi vezető azt ígérte, 2022 után kiderítik, hogyan használták a kémszoftvereket saját állampolgáraik ellen. Pálinkás arra is emlékeztet,

harminc év, melyből 15-ben Orbán volt a miniszterelnök, nem volt elég az 1990 előtti ügynökakták nyilvánosságra hozatalára. A Pegasus-ügy arra is rávilágít, hogy miért

– fűzi hozzá.

Hétfőn az is kiderült, máshol már politikai gyilkosság is fűződik a Pegasushoz: a szaúdi kormányzat ügyei után nyomozó újságíró, Dzsamal Hasogdzsi körében két nő telefonját is megfertőzték a kémprogrammal nem sokkal azelőtt, hogy Hasogdzsit Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán meggyilkolták.

A kormány az izraeli NSO-tól vásárolt Pegasus nevű kémprogrammal Magyarországon kormánykritikus újságírókat, közéleti szereplőket, üzletembereket figyeltetett meg. Az NSO elismerte, hogy Magyarország is az ügyfele.