Kémbotrány: a kormánypárti képviselők szabotálták a Nemzetbiztonsági bizottságot, belső vizsgálattal kutatnak a Pegasus után

Pintér Sándor belügyminiszter megjelent, a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt azonban határozatképtelen volt az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának hétfői zárt ülése, amelyen a Pegasus nevű izraeli kémszoftverről tájékozódtak volna a képviselők.

Stummer János a közmédiának elmondta: a határozatképtelenség megállapítása után nyolcszemközti beszélgetést folytattak a belügyminiszterrel.

A jobbikos elnök azt is bejelentette: a parlament őszi ülésszakának első napján 8 órára összehívja a bizottság ülését, amelyen meghallgatják a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat éves beszámolóját, és ténymegállapító vizsgálatot kezdeményeznek a kémszoftver ügyében.

Stummer János az Alfahír külön megkeresésére azt mondta,

a kormánypárti képviselők távolmaradását nyílt beismerésnek tekintik.

A Nemzetbiztonsági bizottság elnöke lapunknak arról beszélt, a kormánypártok az elmúlt egy hétben vagy ellentmondásosan próbálták bizonygatni, hogy „nincs ügy”, csupán egyszerű hangulatkeltés zajlik ellenük, vagy pedig minden politikai eszközt megragadtak azért, hogy a felelősségre vonást elkerüljék.

A bizottság ülésére a négy kormánypárti tag, Halász János, Hubay György, Lezsák Sándor, Móring József Attila nem ment el, ezzel a testület határozatképtelen maradt. Tették mindezt úgy, hogy egyébként Stummer hívásának eleget tett Pintér Sándor belügyminiszter, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat képviselője is, valamint megjelent Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter is, akinek egykori államtitkárát, Aszódi Attilát is megfigyelhették a Pegasussal. A bizottság szabotálása miatt őket a testület nem tudta meghallgatni.

Stummer János közölte: a bizottság ellenzéki képviselőivel úgy határoztak, belső vizsgálatot indítanak a Nemzetbiztonsági bizottságban, melynek során a jelenlegi, valamint az előző ciklus iratanyagai között arra utaló jeleket fognak keresni, hogy a magyar állam beszerezte a Pegasus nevű kémszoftvert. Amennyiben erre jelet találnak, úgy a vizsgálat azt fogja célozni, hogy a programot pontosan ki használta, mikor, kivel szemben, és milyen engedéllyel.