Többről szól az a kép, amin Kiara Lord és Orbán Viktor együtt szerepel

Mint ismert, Kiara Lord egy korlátozott ideig elérhető Instagram-sztoriban számolt be követőinek egy „üzleti ebédről”, amelyen egy budapesti étteremből jelentkezett be. Az étterem nem más volt, mint a fővárosi Ida Bisztró – ahol épp ugyanabban az időben Orbán Viktor is asztalhoz ült.

A felnőttfilmes által megosztott fotón a miniszterelnök a háttérben, egy tükör tükröződésében tűnik fel, szemben vele pedig – a felvételek tanúsága szerint – minden bizonnyal Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára foglal helyet. Vagy legalábbis egy hozzá kísértetiesen hasonlító férfi.

Az Index kiszúrta, hogy képekre azt írta, hogy:

Ma valami igazán finom dolgon akadt meg a szemem. Na, te is látod? Ajh, nem igaz, hogy nem látod!

– fogalmazott a felnőttfilmes.

Majd elárulta, hogy

Igen, végig a császármorzsáról volt szó!